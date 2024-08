Belgen in Parijs: Man-Kei To stoot door naar de halve finales in G-badminton, Rombouts uitgeschakeld in boccia

Dag 3 afgelopen

De G-atletieksessie zit erop na een avond met een wereldrecord en spannende races. Dat betekent ook dat dag 3 van de Paralympische Spelen afgelopen is.



Man-Kei To zorgde voor Belgisch succes in het G-badminton. Ze plaatste zich voor de halve finales en mag dus zeker een match spelen voor een medaille. In het boccia werd Francis Rombouts uitgeschakeld in de play-offs.



Morgen zien we 6 Belgen in actie in Parijs. Wim De Paepe bijt de spits af in de G-triatlon.