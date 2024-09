Ze werd 1e zwangere paralympiër op podium, maar niet zonder slag of stoot: "De baby stopte niet met schoppen"

En of ze het ver geschopt hebben. De Britse G-boogschutster Jodie Grinham heeft zichzelf naar het brons geschoten in Parijs, maar pittig detail: ze deed dat terwijl ze zeven maanden in verwachting was. Ze werd zo de eerste zwangere paralympiër op een podium. "Mama houdt van je, maar probeer het schoppen voor later te houden", grapte ze terwijl ze tijdens haar wedstrijden wel heel nadrukkelijk de aanwezigheid van haar kleinste supporter voelde.

Met z'n vieren op het podium.



De Britse Jodie Grinham werd dit weekend de eerste paralympische ooit die zwanger een medaille haalde. De G-boogschutster is al een kleine zeven maanden zwanger, maar wilde in Parijs toch graag haar paralympische droom najagen.



Met succes, in de individuele compound open-discipline haalde de Britse knap een bronzen medaille.



Al had ze wel af te rekenen met wat onverwachte turbulentie tijdens het schieten.



"De baby stopte maar niet met schoppen", vertelde ze met een grote glimlach. "Wat eigenlijk geweldig is, maar op een gegeven moment dacht ik wel: "Niet nu, mama houdt van je, maar probeer het schoppen voor later te houden", knipoogde Grinham.