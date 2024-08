Delegatieleider Kazimirowski vol ambitie voor de Paralympische Spelen: "Vanaf 16 medailles zijn we tevreden"

di 27 augustus 2024 21:21

Woensdag beginnen de Paralympische Spelen met de openingsceremonie. Voor delegatieleider Olek Kazimirowski kunnen de Spelen niet snel genoeg beginnen. "Iedereen is blij om hier te zijn."

Olek Kazimirowski heeft er zin in. De delegatieleider van Paralympic Team Belgium voelt ook dat zijn atleten er klaar voor zijn.



"We zijn goed geïnstalleerd en het dorp is magnifiek. Iedereen is blij om hier te zijn. Ik voel dan ook heel veel enthousiasme bij de atleten om hier te zijn. In vergelijking met Tokio is het door de sfeer superleuk om hier te zijn. Je voelt onmiddellijk dat het publiek hier zal zijn om voor iedereen te supporteren."



Kazimirowski is al 5 jaar lang delegatieleider van de paralympische selectie. Hij kan dan ook goed inschatten in hoeverre er veranderingen gebeurd zijn.



"Ik heb een heel mooie evolutie gezien de afgelopen jaren. Eerst en vooral zijn we samen met onze 2 liga's enorm geprofessionaliseerd. Maar ook door de toegenomen media-aandacht voelen we - samen met onze partners - dat de inclusie meer en meer leeft in onze maatschappij en dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons."



Minder atleten, meer medailles?

In Tokio trok België met 31 atleten naar de Paralympische Spelen. Dit jaar zijn dat er 2 minder, al hoeft dat niet te betekenen dat er minder ambitie is.



"Het aantal atleten ligt in de lijn der verwachtingen. In Tokio hadden we een goalbal-ploeg mee, maar nu niet. Dus op vlak van individuele atleten is er een lichte stijging", legt Kazimirowski uit. "We hadden ook niet verwacht om hier 50 atleten te hebben."



"Het wordt uitkijken naar de medaillewinnaars van Tokio, maar ook naar zij die voor de eerste keer naar de Spelen komen. Ik ga geen namen noemen, want ik wil geen extra druk leggen."



Ons team is goed voorbereid, gemotiveerd en gefocust. Olek Kazimirowski