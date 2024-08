Mindere dag van Lucas Coenen brengt Kay de Wolf dicht bij MX2-titel, ook in MXGP wint WK-leider

De Nederlander Kay de Wolf heeft met de overwinning in de GP van Zwitserland een grote stap gezet naar de titel in de MX2, zeker na een moeilijke dag voor dichtste concurrent Lucas Coenen. Liam Everts werd 3e in Frauenfeld. Ook in de MX was de zege vandaag voor de WK-leider. Gajser troefde Herlings en Prado af.

Het was het dagje niet van Lucas Coenen in Zwitserland. Met 2 zeges op een rij en een sterke kwalificatierace leek onze landgenoot nochtans op dreef, maar na de eerste bocht was hij al teruggevallen naar de buik van het peloton.

Coenen probeerde wel nog terug te vechten, maar de 17-jarige Brusselaar strandde in de eerst reeks op plek 6. Na een tijdstraf werd dat zelfs plek 8.

Titelrivaal Kay de Wolf lachte in zijn vuistje. De Nederlander hield Liam Everts af en profiteerde optimaal van de slechte start van Coenen.

En ook in de tweede reeks bleef pech Coenen achtervolgen. Hij viel snel uit en moest vrede nemen met de 7e plek.

Zo kan Kay de Wolf zijn 7e GP-overwinning van het seizoen pakken voor de Duitser Simon Längenfelder, de winnaar van de 2e reeks. Liam Everts eindigde 3e na een 5e plek in die reeks.

Met nog 3 wedstrijden te gaan heeft De Wolf nu een voorsprong van 61 punten in het MX2-klassement. Liam Everts staat 4e, Sacha Coenen 8e. De volgende race staat op 8 september in Turkije op het programma.

Ook in de MXGP was de zege vandaag voor de leider in het WK-klassement. Tim Gajser (Honda) won beide reeksen en breidde zijn voorsprong in het klassement zo nog wat uit.

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) en de Spanjaard Jorge Prado (GasGas) mochten mee op het podium.

Landgenoten Brent Van doninck en Jago Geerts verschenen niet aan de start. Zij kwamen gisteren tijdens de kwalificatierondes ten val.