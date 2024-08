Joseph Blackmore verslaat Jarno Widar in eerste bergrit Ronde van de Toekomst

Joseph Blackmore heeft de eerste bergrit in de Ronde van de Toekomst gewonnen. Op de slotklim naar La Rosière was hij sneller dan onze landgenoot Jarno Widar en de Spanjaard Pablo Torres, nadat hij was teruggekeerd naar Widar die 2 keer aanviel op de slotklim.

Na een proloog en 2 heuvelachtige ritten stond vandaag de eerste bergrit in de Ronde van de Toekomst op het programma. Tussen Peisey-Vallandry en La Rosière moesten de renners 'maar' 70 kilometer afleggen, al ging het de hele tijd op en af.



Een klim van 2e categorie en een van 1e categorie waren het opwarmertje voor de klim naar La Rosière, meer dan 17 kilometer lang klimmen aan net geen 6% gemiddeld.



Jarno Widar zat de hele tijd goed vooraan in het peloton en plaatste op de slotklim een versnelling op 9 kilometer van de finish. Hij kreeg de Fransman Léo Bisiaux mee. Later kwamen de Nederlander Tijmen Graat, de Brit Joseph Blackmore en de Spanjaard Pablo Torres nog aansluiten.



Op 6 kilometer van de finish versnelde Widar nog eens. Hij ging solo, maar moest later wel de terugkeer dulden van Blackmore en Torres. Met 3 reden ze naar de streep, waar Blackmore zich de snelste toonde en Widar nog op 3 seconden zette.



Blackmore wordt dankzij zijn overwinning de nieuwe leider in het algemene klassement. Hij heeft 9 seconden voor op Widar.



Morgen staat er een nieuwe aankomst bergop gepland.