Ultieme gooi naar eindzege lukt net niet voor fenomenale Pablo Torres, Joe Blackmore wint Ronde van de Toekomst

Langzaam maar zeker breidde de jonge Spanjaard zijn voorsprong uit. Van één minuut naar twee, tot in de laatste kilometers zelfs boven drie minuten.



Een geweldige klimprestatie van de telg uit de UAE-stal. Hij was liefst vier minuten sneller boven dan Chris Froome in de Giro van 2018, al lag de beklimming daar wel midden in de etappe en was de Giro toen al bijna drie weken ver.

Torres kwam als eerste over de streep - geen tijd om te juichen - en zag nadien de seconden en minuten wegtikken.

Blackmore moest zich helemaal dubbelplooien en kon zijn gele trui uiteindelijk veiligstellen met een marge van amper twaalf seconden.

De Brit schaart zich zo bij een lijstje van renners à la Pogacar, Bernal, Uijtdebroeks en Del Toro.