Pablo Torres slaat dubbelslag in Ronde van de Toekomst, bedrijvige Jarno Widar beperkt schade

Pablo Torres heeft een uitstekende zaak gedaan in de Ronde van de Toekomst. Het Spaanse talent fladderde naar winst én geel in de bergrit naar skigebied Les Karellis. In de achtergrond maakte een bedrijvige Jarno Widar indruk. Onze landgenoot finishte als derde en blijft op een halve minuut tweede in de stand.

Na zijn tweede plaats van woensdag hoopte Jarno Widar donderdag opnieuw een gooi naar de ritzege te doen in de Ronde van de Toekomst. De lastige slotklim naar skigebied Les Karellis bood alvast kansen.

Op die slotklim volgde een steekspel tussen de favorieten. Vooral de beste twee renners uit de voorbije Giro Next Gen toonden zich. Giro-winnaar Widar (18) deelde als eerste enkele prikjes uit, maar toen Pablo Torres, runner-up in de Giro, wat later ging, bleef Widar zitten.

Torres ging er als een speer vandoor en raapte de laatste vluchters op. In de achtergrond bleef Widar zich roeren en door zijn toedoen moest onder anderen gele trui Joe Blackmore lossen.

Widar bleef knokken voor wat hij waard was, maar Torres zag hij niet meer terug. De 18-jarige Torres won de rit met meer dan een halve minuut voorsprong op de Nederlander Darren van Bekkum. Wat later bolde Widar als derde over de streep.

Ook in de stand grijpt Torres de macht: hij leidt nu met 31 seconden voor Widar. Die achterstand zal onze landgenoot zaterdag in de slotrit naar de zware Colle delle Finestre moeten proberen goedmaken. Vrijdag volgt een sprintkans.