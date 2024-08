Jarno Widar kraakt in dolle overgangsetappe, Joe Blackmore grijpt de macht in Toekomstronde

vr 23 augustus 2024 16:35

Jarno Widar heeft zijn kansen op de eindzege in de Ronde van de Toekomst vrijdag verspeeld. Onze landgenoot kraakte in een zinderende overgangsetappe en verloor minuten. De Brit Joe Blackmore was mee in de juiste vlucht en neemt het geel over van Pablo Torres. De ritzege was voor de Italiaan Florian Samuel Kajamini, die Emiel Verstrynge klopte.

Na de lastige bergrit naar Les Karellis leek rit zes in de Ronde van de Toekomst een kans voor de baroudeurs. Maar in de lastige openingsfase konden alle klassementstenoren maar beter op hun hoede zijn. Dat bleek ook, want vanaf de eerste klim werd er oorlog gemaakt. Op de derde klim van de dag - de lastigste en de laatste - reed er een sterke groep weg met daarbij favoriet Joe Blackmore, de derde in de stand. Met Emiel Verstrynge, bekend van het veld, was er ook een Belg mee. Achter die elitegroep werd er gekeken naar Pablo Torres en onze landgenoot Jarno Widar, de nummers een en twee in de stand, maar de twee topfavorieten voor de eindzege moesten passen. Vooral Widar kende geen goede dag. Het 18-jarige talent uit de Lotto-stal moest even later ook gele trui Torres laten gaan. Het betekende een kruis over zijn klassementsambities.

Net niet voor Verstrynge

Torres probeerde in de overwegend vlakke finale nog hemel en aarde te bewegen om bij de kopgroep te geraken, maar tevergeefs. De acht leiders bleven voorop, de sprint in aankomstplaats Condoue werd geregeld door de Italiaan Florian Samuel Kajamini, voor een balende Verstrynge.

In de stand grijpt Joe Blackmore opnieuw de macht. Het Britse talent van Israel-PremierTech leidt nu met 24 seconden voorsprong op de Nederlander Tijmen Graat. Torres is pas zesde op bijna 4 minuten, Widar is zevende op bijna 7 minuten.

Zaterdag valt de beslissing in de Ronde van de Toekomst. De lastige zevende rit eindigt op de legendarische Colle delle Finestre op de Italiaanse grens. De laatste kilometers moeten de renners op strade bianche naar boven klauteren.