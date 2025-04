Alweer feest bij Lidl-Trek: Giulio Ciccone opent Ronde van de Alpen met ritwinst na sprintje bergop

Lidl-Trek blijft aan de winnende hand. Daags na de zege van Mattias Skjelmose in de Amstel Gold Race heeft Giulio Ciccone de openingsrit in de Ronde van de Alpen naar zijn hand gezet. De Italiaan was de snelste van een select groepje in een sprint bergop. Ploegmakkers Felix Gall en Paul Seixas (AG2R Decathlon) mochten mee het podium op.