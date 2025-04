Werd de druk even te groot of was hij te overmoedig? Op 38 kilometer van de finish was het duel plots voorbij. Tadej Pogacar liet zich betrappen op een stuurfout en dook de graskant in. Van der Poel ontweek de hectiek en reed in zijn eentje door. Een kleine 20 kilometer later moest Pogacar nog van fiets wisselen: het duel was definitief begraven.