Na seizoen van 32 minuten maakt Romeo Lavia indruk tegen City: "Prestatie waar Chelsea-fans naar hunkerden"

Die dekselse hamstringblessure mag voor eeuwig in het verleden blijven. Na een moeilijk debuutseizoen lijkt Romeo Lavia helemaal klaar om zijn stempel te drukken op het middenveld van Chelsea. Bij zijn eerste volwaardige optreden was de 20-jarige Belg het lichtpuntje in de nederlaag tegen Manchester City. "Zijn aanwezigheid zorgt voor een andere dynamiek", klinkt het lovend in Match of the Day.

32 minuten tegen Crystal Palace op 27 december. Langer duurde het debuutseizoen van Romeo Lavia bij Chelsea vorig jaar niet. Een enkel- en zware hamstringblessure zorgden zo voor flink oponthoud in de ontwikkeling van de 20-jarige groeibriljant. "Een frustrerende periode", liet de Belg enkele dagen geleden optekenen bij BBC. Hoe kan het ook anders: ook Lavia had meer verwacht na zijn overstap - van ruim 60 miljoen euro - naar Stamford Bridge. "Het zat in mijn hoofd, maar nu heeft het me geholpen. De blessures waren gewoon pure pech. Mijn lichaam liet me een paar keer in de steek, dus ik kan niemand daarvan niemand de schuld geven." Lavia's kopje raakte gelukkig geleegd in een vlekkeloze voorbereiding. Tegen Manchester City op speeldag 1 zou zijn Chelsea-carrière écht beginnen.

Romeo Lavia maakte Kevin De Bruyne en co. het leven zuur.

Loftrompet draait nu al overuren

En of de Brusselaar zijn start dit keer niet gemist heeft. Romeo Lavia was een sprankel op het middenveld van The Blues, dat het - zoals elke ploeg - erg moeilijk had tegen de pionnen van Pep Guardiola. Toch was onze landgenoot een baken van rust aan de bal. "Ondanks het resultaat zijn er heel veel positieve dingen om mee te nemen voor Chelsea. Allereerst al de man op het middenveld: Lavia", merkt ook Engelse analist Danny Murphy op in Match of the Day. "Vorig seizoen kon hij nauwelijks spelen door blessures, nu bracht hij meteen de prestatie waar de fans al zolang naar hunkerden. City onder druk zetten en de ploeg uit benarde situaties voetballen: hij deed het moeiteloos." Sterker nog: "Zijn aanwezigheid, met technische kwaliteiten en enorme uitstraling, zorgt voor een nieuwe dynamiek op het middenveld."

Romeo Lavia zijn seizoen oogt veelbelovend. Match of the Day