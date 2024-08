"Dit zijn de cijfers van Messi en Ronaldo": Statistieken van Erling Haaland bij City doen duizelen

100 wedstrijden, 91 doelpunten. Manchester City zal nog geen seconde spijt hebben gehad van de transfer van Erling Haaland. Ook tegen Chelsea was de Noorse spits trefzeker. Was hij extra geprikkeld door een Spaans plaagliedje?

Erling Braut Haaland staat stilaan op eenzame hoogte in de Premier League. In 67 wedstrijden was hij al goed voor 64 goals.

Omgerekend is dat een doelpunt om de 85 minuten. Niemand in de geschiedenis van het Engelse voetbal kan betere cijfers voorleggen. Eerste achtervolger Sergio Agüero had gemiddeld 108 minuten nodig per doelpunt.

In de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Chelsea - de 100e voor Haaland in het shirt van City - scoorde de Noor al zijn 91e treffer.

Zelfs coach Pep Guardiola moet even knipperen als hij die statistieken hoort. "Dat zijn de cijfers van Messi en Cristiano Ronaldo", zei hij.

"Ze hebben de laatste 15 jaar alles gecontroleerd, maar qua statistieken is dat hetzelfde niveau. Ik weet niet hoe hij het doet, maar 91 goals in 100 wedstrijden is ongelofelijk."