Jubilaris Haaland wijst Manchester City de weg tegen matig Chelsea in seizoensopener

Landskampioen Manchester City heeft vlot de maat genomen van Chelsea in zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Erling Haaland opende in zijn honderdste wedstrijd voor The Citizens de score, Mateo Kovacic bezegelde in het slot de zege van City. Jeremy Doku en Kevin De Bruyne speelden een goede wedstrijd bij de bezoekers, Roméo Lavia stond zijn mannetje op het middenveld bij Chelsea.