Schrijft Justine Ghekiere straks geschiedenis? Dit moet ze doen om bollentrui mee naar huis te nemen

zo 18 augustus 2024 11:46

Kennen we straks de allereerste Belgische renster die het bergklassement in de Tour de France heeft gewonnen? Justine Ghekiere flikte dat kunstje dit jaar al in de Giro en mag nu ook de slotrit van de Tour in de bolletjestrui rijden. Een klein rekensommetje leert ons wat er moet gebeuren om die trui vanavond mee naar België te nemen. Maar simpel wordt het niet.

Gisteren werden de stoutste dromen van Justine Ghekiere werkelijkheid. De Belgische glipte mee in de vlucht van de dag om wat bergpunten te sprokkelen, maar hield solo stand en ging met de hoofdvogel lopen. Een extra bonus naast haar ritwinst: ook op de slotklim pakte ze de volle buit voor het bergklassement, waardoor haar voorsprong nog wat groeide. Zo trekt ze vandaag op pad met 41 spreekwoordelijke bollen. Haar dichtste achtervolger Puck Pieterse heeft er 25, Yara Kastelijn volgt op 3 met 14 stuks. Geruststellend, toch?

Stand bergklassement 1. Justine Ghekiere 41 punten 2. Puck Pieterse (Ned) 25 punten 3. Yara Kastelijn (Ned) 14 punten

Ghekiere zal alles op alles moeten zetten vandaag.

Rekenmachine bij de hand

Wel, vandaag vallen maar liefst 35 punten te rapen, dus zeker is de eindzege in het nevenklassement allerminst. De eerste horde is de Col de Tamié na 27 kilometer. Daar wachten de eerste 5 punten en zou Ghekiere normaliter nog wel wat moeten kunnen rapen.

Daarna is het aftellen tot deel 2 van de etappe. Op de Col du Glandon en de Alpe d'Huez liggen telkens 15 stuks.

Met een ticketje voor de vroege vlucht kan Ghekiere eventueel nog wat bollen verzamelen op de Glandon, al zal bijzonder veel afhangen van de plannen van Demi Vollering.

Zij moet alle zeilen bijzetten om de gele trui te heroveren en zou al wel eens vroeg aan haar avontuur kunnen beginnen. De volle pot aan de finish lijkt dus ook voor haar of een van de andere klassementsvrouwen te zijn.

Puntenverdeling slotrit Col de Tamie 2e categorie 5 - 3 - 2 - 1 Col du Glandon buiten categorie 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 Alpe D'Huez buiten categorie 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 maximaal te pakken: 35 punten