Kasia Niewiadoma is eerste Poolse Tourwinnaar na beklijvend slot op Alpe d'Huez, Vollering strandt op 4 tellen

zo 18 augustus 2024 18:42

Tour de France Femmes Etappe 8 Bergetappe 149.9 km 14:06 Le Grand-Bornand - 18:59 Alpe d'Huez Demi Vollering einde 0 20 40 60 80 100 120 149.9

Kasia Niewiadoma heeft Polen een eerste eindzege in de Ronde van Frankrijk geschonken. De renster van Canyon-SRAM hield na een beklijvende ontknoping in de slotrit naar Alpe d'Huez in de stand amper 4 seconden over op ritwinnares Demi Vollering. Die zag een verre aanval net niet bekroond met een tweede Tourzege op een rij.



De koninginnenrit in deze Tour de France was met 2 beklimmingen buiten categorie de zwaarste ooit. Demi Vollering moest 1’15” goedmaken op gele trui Kasia Niewiadoma als ze voor de 2e keer op rij de Tour wilde winnen. Op 2 kilometer van de top van de Col du Glandon zette Demi Vollering de aanval in. Gele trui Katarzyna Niewiadoma kon niet mee, Pauliena Rooijakkers deed dat wel. Het duo Vollering – Rooijakkers startten deze laatste rit met amper 2 seconden verschil. Vollering probeerde haar concurrente dan ook al snel van zich af te schudden, maar Rooijakkers hield goed stand. De winnares van vorig jaar dreigde zich te vergalloperen in een sterke Rooijakkers, die niet wilde meerijden en Vollering het werk liet opknappen.

Gele trui Kasia Niewiadoma kon in de achtervolgingsgroep wél rekenen op Lucinda Brand. De Nederlandse van Lidl-Trek bepaalde het tempo en bracht de groep steeds dichter bij koplopers Vollering en Rooijakkers. Het was een zenuwslopend slot op Alpe d’Huez. Vollering en Rooijakkers reden allebei voor rit-, maar vooral Tourwinst. Ze konden niet voldoende voorsprong uitbouwen op Niewiadoma en sprintten nog voor ritwinst. Rooijakkers had niets meer over en Vollering nam de ritwinst op zak. Dan was het wachten op Niewiadoma. Zij kwam net op tijd over de streep en is met amper 4 seconden voorsprong de eerste Poolse die de Tour wint. Tranen van geluk bij de Poolse, tranen van verdriet bij Vollering, die een tweede Tourwinst op rij ziet verdwijnen.

Bolletjeskoningin Ghekiere

Vóór alle nervositeit rond de Tourwinst, was er eerst de strijd om de bollentrui. Justine Ghekiere moest op de Col de Tamié, de eerste beklimming, de maximale punten weten te pakken om haar leiderspositie in het bergklassement te versterken. Puck Pieterse was dan nog de enige die haar van die bollentroon kon stoten, maar de Nederlandse zat niet mee in de kopgroep richting de Col du Glandon en sprokkelde geen punten meer. Zo was Ghekiere al zeker van eindwinst in het bergklassement en hoefde ze alleen nog maar te genieten van deze laatste rit. Ze is meteen ook de eerste Belgische renster die het bergklassement in de Tour weet te winnen.

Uitslag Rit 8 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Demi Vollering 4:34:14 Team SD Worx - Protime SDW 2 Pauliena Rooijakkers +4 Fenix - Deceuninck FED 3 Évita Muzic +1:01 FDJ - SUEZ FST 4 Katarzyna Niewiadoma +1:01 Canyon - SRAM Racing CSR 5 Gaia Realini +1:31 Lidl - Trek LTK 6 Cédrine Kerbaol +3:15 Ceratizit - WNT Pro Cycling Team WNT 7 Valentina Cavallar +3:34 Arkéa - B&B Hotels Women ARK 8 Sarah Gigante +5:10 AG Insurance - Soudal Team AGS 9 Niamh Fisher-Black +5:14 Team SD Worx - Protime SDW 10 Lucinda Brand +7:06 Lidl - Trek LTK meer tonen naam resultaat ploeg 1 Katarzyna Niewiadoma 24:36:07 Canyon - SRAM Racing CSR 2 Demi Vollering +4 Team SD Worx - Protime SDW 3 Pauliena Rooijakkers +10 Fenix - Deceuninck FED 4 Évita Muzic +1:21 FDJ - SUEZ FST 5 Gaia Realini +2:19 Lidl - Trek LTK 6 Cédrine Kerbaol +2:51 Ceratizit - WNT Pro Cycling Team WNT 7 Sarah Gigante +7:09 AG Insurance - Soudal Team AGS 8 Lucinda Brand +8:06 Lidl - Trek LTK 9 Juliette Labous +8:07 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 10 Thalita de Jong +8:12 Lotto - Dstny Ladies LDL meer tonen