Tourwinnares Niewiadoma "verloor het geloof" tijdens slotrit: "Maar plots voelde ik mijn kracht terugkomen"

Niewiadoma hield amper 4 seconden over in het eindklassement op Vollering.

"Een zotte rollercoaster." Kasia Niewiadoma leek in de slotrit van de Tour Femmes een lange tijd haar eindzege nog uit handen te geven, maar de Poolse verrees op de flanken van Alpe d'Huez op weg naar - een zeer nipte - Tourwinst. "In het leven gebeuren dingen soms met een reden", reageerde ze.

"Het is zo gek", reageerde een dolgelukkige Kasia Niewiadoma na de thriller op Alpe d'Huez. "De hele rit was een zotte rollercoaster. Op de Col du Glandon had ik een erg moeilijk moment. Ik verloor er al mijn zelfvertrouwen." Op die Glandon moest Niewiadoma op 50 kilometer van de streep haar concurrentes Demi Vollering en Pauliena Rooijakkers laten rijden. De gele trui wankelde. "Ik voelde me er verschrikkelijk, mentaal en fysiek. Maar in de afdaling voelde ik plots mijn kracht terugkomen. Het is zo vreemd hoe dingen soms lopen: ik brak, maar in een moment van rust voelde ik mijn kracht plots terugkomen."

"Ik heb alle voeding gegeten die ik nog bij me had en dronk mijn bidons leeg. Daarna voelde ik me klaar om terug te knallen."

"Ik heb veel geluk gehad dat Lucinda Brand in onze groep zat", wierp Niewiadoma de concurrentie bloemen toe. "Ik moet Lidl-Trek echt bedanken, omdat ze ook voor ons geweldig werk hebben verricht en ons dichter bij Demi en Pauliena hebben gebracht."

Met een reden

"Op Alpe d'Huez wist ik dat ik verstandig moest rijden en het beste voor de laatste vijf kilometer bewaren", ging Niewiadoma verder, "om het verschil zo klein mogelijk te houden." "Om eerlijk te zijn was ik het geloof op een goede afloop al even verloren. Maar in de ploegradio werd ik zo hard aangemoedigd." "Ik had het enorm zwaar, ik haatte alles, tot ik aan de streep kwam en hoorde dat ik de Tour heb gewonnen. Het is waanzinnig, ik kan het niet geloven. Ik ben zoveel mensen dankbaar die hebben bijgedragen tot dit succes."

