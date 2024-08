Bergkoningin Justine Ghekiere vecht tegen de tranen: "Ik dacht: "Ik wil een week niet meer fietsen""

Justine Ghekiere heeft haar stunt tot een goed einde gebracht. In de slotrit hield ze haar bergtrui vast. "Het moet echt nog binnendringen", reageerde de West-Vlaamse in tranen.

"Geweldig, hé", lachte Justine Ghekiere nadat ze voor de laatste keer een verse bollentrui had afgehaald op het podium.

"Ik wist dat ik nog één keer heel diep moest gaan, maar ik voelde dat het vat echt leeg is. Ik ben helemaal kapot."

"Het is een zware week geweest, maar toen ik hoorde dat ik de trui had, kon ik superhard genieten op Alpe d'Huez. Ik heb mijn naam zoveel gehoord: super!"

"Het kon voor mij geen mooiere week zijn. Ik wist dat ik de punten moest hebben op de eerste klim en dat is gelukt. Het was het perfecte plan met de perfecte ploeg."

"Het is super, het is af", vatte ze haar droomweek samen. "De bergtrui in de Giro was al super, maar dit doe ik nog eens op het hoogste niveau."

"Het moet echt nog binnendringen. Ik kan niet geloven wat voor een seizoen het al geweest is."

"Er valt toch echt wel een grote last van mijn schouders. Bij de finish dacht ik: "Nu wil ik een week niet meer fietsen." Maar ik ben zo blij dat ik het heb kunnen afmaken", besloot ze in tranen.