4 seconden nekken Demi Vollering: "Het is superzonde: dit zal nog wel even pijn doen"

zo 18 augustus 2024 20:16

Wat als? Het is een vraag die wellicht nog een tijd door het hoofd van Demi Vollering zal spoken. De topfavoriete eindigde op 4 seconden van een tweede eindzege in de Tour de France Femmes. "Zonder die val had ik het geel heel stevig om mijn schouders gehad. Dat is enorm zuur", reageerde ze.

Demi Vollering moest na haar val in de 5e etappe (en het gebrekkige wachten van haar ploeggenotes bij SD Worx-Protime) tijd goedmaken in de Alpen. Op de Col du Glandon ging ze all-in, maar op Alpe d'Huez strandde ze ondanks ritwinst en bonificaties uiteindelijk op 4 seconden van het geel. "Het is superzonde. Dit zal nog wel even pijn doen, ja", knikte ze bij onze reporter na de podiumceremonie. Vollering ging van erg ver aan, maar kreeg in de vallei richting Alpe d'Huez weinig tot geen steun. "Jammer, ja." "Ik kreeg ook last van mijn rug. Ik denk dat dat een gevolg was van mijn val. Ik heb er best wel last van gehad." "Ik hoopte dat het zou wegtrekken en op Alpe d'Huez heb ik gedaan wat ik nog kon, maar ik merkte dat ik leeg was." "Ik heb gevochten met alles wat ik nog in me had. Het is niet evident om hier mee om te gaan", beet ze op haar lip. "Ik moet dit even laten rusten en daarna kan ik misschien wel heel trots zijn op hoe ik gekoerst heb." "Zonder die val had ik het geel heel stevig om mijn schouders gehad. Dat is enorm zuur", beseft de Nederlandse.

Rooijakkers: "Er werd gezegd dat ik moest ontspannen in het wiel van Demi"

Pauliena Rooijakkers was de verrassende nummer 3 op het podium. "Dit is echt bijzonder, maar iedereen in onze ploeg (Fenix-Deceuninck) geloofde hier in." "We hadden een plan gemaakt. Met de ploeg ben ik meteen op hoogte gegaan na de Giro. In La Plagne groeiden we naar elkaar toe." Rooijakkers reed met Vollering richting de Nederlandse berg, maar nam niet over. "Vanuit de volgwagen werd gezegd dat ik rustig moest blijven." "Demi is wereldklasse. Ik probeerde me te ontspannen en me niet gek te laten maken." "Maar dat we zo close zouden zijn op het podium, dat had ik niet verwacht. Ik ben heel tevreden met mijn 3e plaats."