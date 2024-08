Krachttoer van Justine Ghekiere! Bollenkoningin pakt na vroege vlucht uit met nummertje en viert solozege in zware bergetappe

De mooiste overwinning van haar carrière in haar favoriete outfit. Justine Ghekiere heeft haar bollentrui extra in de verf gezet met een straffe stunt in de Tour de France Femmes. De Belgische klimster koos vroeg het ruime sop en gooide iedereen uit het wiel op 12 klimkilometers van de streep. Zo kwam ze solo aan, goed voor de mooiste triomf uit haar leven.

In de slotrit van deze Tour de France Femmes staat de rensters nog een zware bergetappe te wachten. Met twee beklimmingen buiten categorie, eentje van 2e categorie en een tussensprint wordt het een boeiende slotrit tot in Alpe d'Huez.

Julie Van de Velde had een enorm aandeel in de Belgische ritwinst van Ghekiere. Ze offerde zich volledig op voor haar ploeggenote en rolde de rode loper voor haar uit. Ze wint dan ook terecht de prijs voor de strijdlust.

Gisteren was ze nog de uitblinkster, vandaag mag ze zich winnares noemen van de voorlaatste rit van deze Tour de France Femmes. Na een vroege vlucht gaf Justine Ghekiere haar achtervolgers geen schijn van kans meer en kwam ze solo over de finish. Bovendien mag ze de laatste rit rijden in haar felbegeerde bolletjestrui.

Rit 7 in de Tour de France Femmes in een notendop

In een veeleisende rit van 166 kilometer stonden de rensters voor de langste etappe van deze editie, met meer dan 3.000 hoogtemeters in het hooggebergte.

Het peloton verkleinde een achterstand van vijf minuten nog tot een van een dikke twee minuten, maar Ghekiere liet iedereen achter zich en reed solo over de finishlijn in Le Grand-Bornand. En dat in haar welgeliefde bolletjestrui, waarin ze in de slotrit morgen nog eens mag schitteren.

Marianne Vos versterkte onderweg nog haar leidersplaats in het sprintersklassement en is zeker van haar groene trui.

Justine Ghekiere: "Ik kan het niet geloven. Ik denk dat ik aan het dromen ben. Ik wil heel mijn team en vooral Julie bedanken om zo hard voor mij te werken. Deze overwinning is voor een groot deel te wijten aan haar, het is een gedeelde winst. Het was de bedoeling om voor de bollen te gaan, maar een ritwinst hadden we nooit kunnen bedenken. Dit is de grootste overwinning die ik ga hebben in mijn carrière."

Van De Velde: "Over ritwinst hadden we nooit gesproken"

Julie Van De Velde: "Het is altijd leuk om te horen dat anderen ook zien dat ik mijn best doe. We gingen sowieso ons uiterste best doen om die bolletjestrui te verdedigen, maar dat we ook de etappe pakken, amai. Dat is iets waar we nooit over gesproken hadden."

Marianne Vos: "De samenwerking was heel goed en we sloegen meteen een gaatje. Julie was de motor, ongelofelijk hoe sterk ze reed. Het was loodzwaar, maar zij hield het tempo heel goed hoog. Ook Justine is super sterk en heeft een hele mooie prestatie neergezet."