Meesterknecht Julie Van de Velde knuffelt en huilt mee: "Ik offer me heel graag op"

AG Insurance-Soudal heeft de Tour de France Femmes vandaag helemaal gekleurd. Justine Ghekiere won de zware bergrit, ploeggenote Julie Van de Velde rolde de rode loper uit. De ritwinnares drukte meteen haar dank uit voor haar luitenante, Van de Velde was zelf geëmotioneerd.

Natuurlijk moest haar triomf even inzinken bij Justine Ghekiere, maar op het asfalt in Le Chinaillon was ze meteen weer lucide genoeg om aan Julie Van De Velde te denken.

Haar ploeggenote had zich in de vroege vlucht weggecijferd voor Ghekiere, die het erg knap afrondde. "Dit is ook de ritzege van Julie", riep Ghekiere, die naar de finishboog snelde om de aankomst van Van de Velde bij te wonen.

Wat volgde, waren intense knuffels en tranen. "Ongelofelijk. Wat een dag", reageerde de meesterknecht, die zelf de strijdlustprijs kreeg. "Ik ben sprakeloos."

"In dienst rijden, dat doe ik heel graag. Ik heb alles gegeven en het levert op. Ik ben zo tevreden en blij dat het gelukt is."