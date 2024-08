Justine Ghekiere vertoeft op de hoogste wolk na wonderdag: "Ik dacht: "Wat een mooie foto, solo in de bollen!""

De Tour stond oorspronkelijk niet op haar planning, nu heeft ze een ritzege op zak. En wat voor een. Justine Ghekiere rondde in de bollentrui de vroege vlucht af met een straffe solo. Maar of ze het kan geloven? "Nee, ik denk echt dat ik aan het dromen ben", reageert Ghekiere immer opgetogen.

"Ik heb hier geen woorden voor", klinkt de eerste reactie van Justine Ghekiere na haar wonderdag. Even later vindt ze er toch twee: "Echt gek!"

Want op een ritzege in de Tour de France Femmes had de Belgische niet gerekend.

"Het doel was om alles op alles te zetten voor de bollentrui. Ik moet het team dan ook enorm bedanken, want mijn ploeggenotes deden er alles aan om me in de vroege vlucht te krijgen."

"Die kwam er, dankzij het gezelschap van Marianne Vos, die er ook voor wilde gaan."