VIDEO - Ongeloof en tranen: Justine Ghekiere zorgt voor pakkende vreugdebeelden na haar Tour-triomf

Van zo'n zege durfde ze zelfs niet te dromen. Justine Ghekiere heeft in de bollentrui haar mooiste triomf uit haar leven geboekt. De Belgische ging een hele dag in de aanval en kwam solo aan in de zware bergetappe. Dat ze haar emoties niet in bedwang kon houden, zeker wanneer ze meesterknecht Julie Van de Velde zag, is niet meer dan logisch. Geniet vooral mee.