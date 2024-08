Wout van Aert over rood, het WK en gemiste huldiging: "Ik hoop dat mijn keuze zich uitbetaalt"

do 15 augustus 2024 16:32

Van de Tour de France over de Olympische Spelen naar de Vuelta: de sportzomer van Wout van Aert (29) heeft bijzonder veel om het lijf. Van Aert debuteert in de Ronde van Spanje en krijgt bij Visma-Lease a Bike vertrouwen én vrijheid. "Ik ben nog hongerig. Het was geen probleem om weer te switchen en om mentaal klaar te zijn voor deze koers", geeft hij aan.

"Hopelijk hoef ik niet te lang te wachten", vertelde een ontspannen Wout van Aert tijdens een uitgebreid digitaal persmoment over zijn persoonlijke ambities. "Ik ben hier om te winnen." Zaterdag krijgt hij in Portugal al een eerste kans met een tijdrit van 12 kilometer. "Ik heb vandaag het parcours kunnen bekijken. Het oogt nog eenvoudiger dan het er op papier uitzag. Het zal supersnel gaan." "12 kilometer is niet lang, maar het is ook geen korte tijdrit. Het is een eerste kans en ik wil zo dicht mogelijk eindigen. Dat geeft me misschien ook een kans om later nog voor de rode trui te gaan." Van Aert zou langs de Taag zijn geheime wapen van in Parijs kunnen gebruiken: twee volle wielen. "Dat is een optie, ja. Ik zal zaterdag moeten testen of het haalbaar is, maar op dit parcours kan het zeker een voordeel opleveren."

Natuurlijk heeft Parijs me een boost gegeven voor de tijdrit. Dankzij die medaille heb ik meer vertrouwen dan voorheen, maar Joshua Tarling is door de aard van het parcours wel een grotere favoriet dan ik. Wout van Aert

Van Aert heeft naast de openingstijdrit onder meer ritten 2, 3 en 5 aangestipt. De rode leiderstrui is een snoepje waar hij naar lonkt, maar ook de puntentrui laat hem niet koud. "Dat zit zeker in mijn achterhoofd. Er zijn weinig sprinters aanwezig en er zijn ook weinig kansen op een spurt." "Dat betekent evenwel dat ook de klassementsmannen dicht zullen eindigen. Al is de puntentrui sowieso iets waar je pas op jaagt als je succesvol bent geweest." Maar eerst wacht dus de tijdrit. "Natuurlijk heeft Parijs me een boost gegeven. Dankzij die medaille heb ik meer vertrouwen dan voorheen, maar Tarling is door de aard van het parcours wel een grotere favoriet dan ik."

Wout van Aert werd derde in de olympische tijdrit.

Geen mentale barrière

Na een verstoord voorjaar en atypisch seizoen debuteert Van Aert in de Vuelta. "Ik kijk erg uit naar een nieuwe grote ronde. Je merkt het nu al: dit is toch iets anders dan de Tour de France." "Hoe fris ik nog ben na deze zomer? Het is druk geweest de jongste weken en mijn voorbereiding was niet gebruikelijk. Ik moest vooral mijn vorm behouden op training, maar mentaal was het vrij gemakkelijk." "Ik ben nog hongerig. Het was geen probleem om weer te switchen en om mentaal klaar te zijn voor deze koers." "Ik denk dat mijn vorm heel goed is. Zo voelde het toch aan tijdens de Spelen. Zonder koers kun je altijd moeilijk vergelijken, maar mijn gevoel zegt dat het goed is."

Ik wilde hier zo goed mogelijk zijn. Daarom had ik een uitzondering gevraagd aan het BOIC voor de huldiging. Ik hoop dat mijn keuze zich uitbetaalt. Wout van Aert

Van Aert maakte afgelopen maandag geen tijd voor de huldiging op de Brusselse Grote Markt. "Dat was een bewuste keuze", legde hij uit. "Mijn seizoen is nog niet gedaan en ik heb na Parijs geen rustperiode ingelast." "Ik wilde hier zo goed mogelijk zijn. Daarom had ik een uitzondering gevraagd aan het BOIC. Het was jammer om de olympische atleten op tv te zien, want ik had er mijn plaats, denk ik. Maar ik hoop dat mijn keuze zich uitbetaalt."

Medaillewinnaars Remco Evenepoel en Wout van Aert.

WK te zwaar?

Wout van Aert gaf tot slot nog toe dat een grote ronde zonder de topfavoriet in zijn ploeg wel vreemd aanvoelt. "En dat zeggen we met alle respect voor Sepp, hé", vertelde hij over Sepp Kuss, die naast hem zat tijdens het persmoment. "Maar met onze ploeg hebben we elke dag een nieuwe uitdaging. Gelukkig ben ik niet de enige leider. Dat zou ook een beetje saai zijn met al de bergritten in dit parcours." De Vuelta eindigt op 8 september. 2 weken later volgt de WK-tijdrit, 3 weken later de WK-wegrit in Zürich. Zal Van Aert tussen Lissabon en Madrid wat energie sparen voor het WK? "Dat ben ik niet van plan. Als ik dat doe, dan is het voor latere doelen of ritten in deze Vuelta. Ik ben hier voor resultaten en ik wil de klassementsmannen helpen als het nodig is." "Het WK is dit jaar bijzonder zwaar. Ik hoop naar daar te gaan, maar mijn kansen zijn ginds beperkt. Dan grijp ik liever de kansen die hier liggen in Spanje."

Sparen voor Zürich? Neen, het WK is dit jaar bijzonder zwaar. Ik hoop naar daar te gaan, maar mijn kansen zijn ginds beperkt. Dan grijp ik liever de kansen die hier liggen in Spanje. Wout van Aert

"Voor het WK zal het belangrijk zijn om mijn klimmersbenen te vinden. Die zal ik hier nodig hebben. Maar ik focus me op deze koers. Dit jaar is het ook nog 3 weken tot het WK na de slotrit." Verwacht Van Aert overigens een wederdienst van Remco Evenepoel in Zwitserland na wat er in Parijs gebeurd is? "Helemaal niet", stelde hij. "We waren er op gelijke voet gestart en Remco heeft het verschil kunnen maken. Dan besef je ook dat je dezelfde trui draagt. Ik kan er op rekenen dat hij ook zo zou koersen als ik in de winnende positie zit."