De Vuelta-plannen van zegehongerige Wout van Aert: "Meer dan 5 kansen op ritwinst"

vr 9 augustus 2024 09:05

Wout van Aert is erop geband om te scoren in de Vuelta.

Wout van Aert is een van de grote blikvangers in de Vuelta (17 augustus-8 september). Meespelen voor ritzeges is het grote doel. "Wout is er enorm op gebrand om zich dit jaar nog eens te bewijzen", blikt ploegleider Grischa Niermann (Visma-Lease a Bike) vooruit.

3 weken afzien in de Tour, een bronzen medaille in de olympische tijdrit en een knappe teamprestatie in de olympische wegrit. Wout van Aert heeft er al een tjokvolle zomer op zitten. En die is nog lang niet voorbij. In de Vuelta kruipt onze landgenoot straks 3 weken lang in de rol van rittenkaper. "Zijn drang om te winnen is heel groot", benadrukt ploegleider Grischa Niermann. "De koersen volgen elkaar deze zomer natuurlijk snel op voor Wout. Maar dat was zo besproken en gepland. Het was de expliciete wens van Wout om na de Tour de Vuelta te rijden." Die Vuelta stond in het begin van het jaar ook al op het programma van Van Aert, maar dat was toen in combinatie met de Giro.



"Wout wou graag eens iets anders proberen en staat open voor nieuwe uitdagingen. Maar door zijn val in Dwars door Vlaanderen is het een beetje anders uitgedraaid en moest hij de Giro schrappen."

Rittenkaper

De Vuelta bleef wel op zijn planning staan. Het wordt zijn eerste optreden in een grote ronde die niet de Tour de France is. En de honger naar tapas is groot. "Wout is heel gemotiveerd om zich nog eens te bewijzen dit jaar, want hij is een renner die wedstrijden wil winnen (en zijn laatste zege dateert al van Kuurne-Brussel-Kuurne eind februari)." "We gaan er als ploeg dan ook alles voor doen om hem aan een ritzege te helpen in de Vuelta. Hij verdient dat", zegt Niermann.

We zien heel veel kansen voor Wout om te scoren in de Vuelta. Ploegleider Grischa Niermann

Hoeveel kansen ziet de ploeg voor Van Aert in de Vuelta? "We zien heel wat kansen voor Wout om te scoren. In het ideale geval zelfs meer dan 5." De openingstijdrit in Portugal is al in rood omcirkeld. "Al staat ook een zekere Joshua Tarling op de voorlopig startlijst. Hij is voor die tijdrit misschien nog een grotere favoriet dan Wout." "Daarnaast zullen we Wout ook uitspelen in massasprints en sprints van een selectere groep. Hij zal daarvoor enkele sterke mannen mee in steun krijgen." Niermann sluit ook niet uit dat Van Aert in overgangsetappes op schattenjacht zal gaan. "Wout kan vanuit de vlucht ook ritten winnen. Dat heeft hij al bewezen in de Tour."

Minder strikte helpersrol

Bij Visma-Lease a Bike trekken ze ook naar de Vuelta-start met de titelverdediger: Sepp Kuss.



Zal Van Aert zich in alle bergritten moeten wegcijferen voor zijn Amerikaanse kopman? "Sepp is de uittredende kampioen, maar niet de topfavoriet om deze Vuelta te winnen", zegt Niermann. "Dat betekent dat Wout zich niet in elke bergrit zal moeten opofferen." "In de Tour waren er maar 2,5 favorieten en wij hadden er daar met Jonas Vingegaard 1 van. "In de Vuelta zijn er 6 of 7 teams die de eindzege kunnen pakken." "Wij zullen in Spanje dus niet elke bergrit van kilometerpaal 0 hoeven te controleren, waardoor Wout een andere rol krijgt dan in de Tour."

Slottijdrit op maat