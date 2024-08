Het Vuelta-parcours etappe per etappe: 9 aankomsten bergop en verraderlijke supermarktrit

di 13 augustus 2024 11:28

Zaterdag 17 augustus opent de Vuelta zijn deuren met een korte tijdrit in Portugal. Het wordt een editie vol klimfestijnen met een cruciaal drieluik aan het eind. In dit artikel beschrijven we etappe per etappe.

De 79e editie van de Vuelta in een notendop

van zaterdag 17 augustus tot zondag 8 september

start in Portugal met 3 etappes

9 aankomsten bergop

2 tijdritten, goed voor 36 tijdritkilometers

sprinterskansen zijn op 1 hand te tellen

6e etappe start in een supermarkt

geen slotcriterium, maar wel slottijdrit in Madrid

Rit 1: korte openingstijdrit in Portugal

Voor de Gran Salida steekt de Vuelta de grens over naar Portugal.



Een individuele tijdrit van 12 kilometer tussen Lissabon en Oeiras opent het bal. Spek voor de bek van de explosieve chronomannen, want het is bijna voortdurend rechttoe rechtaan op vlakke wegen. Slaat Wout van Aert meteen toe? Langs de monding van de Taag kan de wind wel een sleutelrol spelen. Eerste starter: 17.23 uur Laatste finisher: 20.30 uur

Rit 2: eerste sprintfestijn

"Het klimmetje in de finale zal een massasprint met zekerheid voorkomen", waarschuwt parscoursbouwer Fernando Escartin.



De sprinters in deze Vuelta komen er al bekaaid van af. En dan gaat de parcoursbouwer er in zijn voorspellingen nog eens een schepje bovenop doen.



De Alto da Batalha op 19 kilometer van de streep is met 7,1 kilometer een vrij lange klauterpartij. Maar de vriendelijke percentages (7% max en 3,3% gemiddeld) lijken voor de sterkere sprinters geen onoverkomelijk probleem. Startuur: 13.00 uur Aankomstuur: 17.30 uur

Rit 3: snelheidsduivels aan de macht

De laatste etappe op Portugees grondgebied is op papier zeker een uitgelezen kans voor de sprintbolides.



In de eerste helft moeten de renners wel nog de nodige hoogtemeters temmen. Maar de finale is bijna zo vlak als een biljartlaken. Startuur: 13.00 uur Aankomstuur: 17.20 uur

Rit 4: eerste aankomst bergop

De eerste etappe op Spaans territorium en meteen een aankomst bergop. Voor de renners hun tanden zetten in de slotklim krijgen ze eerst nog 3 tapas voorgeschoteld van 2e, 1e en 3e categorie.



De hoofdbrok ligt helemaal aan het eind met de Pico Villuercas. Een onregelmatige slotklim die de renners nog kennen van de Vuelta 2021, toen Romain Bardet vanuit de vlucht victorie kraaide. Het venijn zit hem in de staart met pieken van 20% en 15% in de laatste kilometers. Halen de klassementsmannen hun trekker al een eerste keer over? Of schiet een vluchter raak?



Startuur: 13.05 uur Aankomstuur: 17.19 uur

Rit 5: sprinten in de bakoven

Na de eerste klimtest wacht één lange siësta in de bakoven naar Sevilla.



De ijszakjes en ijslolly's zullen van goudwaarde zijn, want in Andalusië kan de temperatuur in augustus gemakkelijk boven de 40 graden uittorenen.



In de finale zal het kwik nog wat extra stijgen wanneer de sprinttreintjes een oorlog uitvechten in de straten van Sevilla. Startuur: 13.25 uur Aankomstuur: 17.19 uur

Rit 6: start in Carrefour-supermarkt

"Wout van Aert wordt gevraagd aan kassa 4." Voor de 6e etappe heeft de Vuelta een Carrefour gekozen als startplek. Geen toeval, want Carrefour is al 12 jaar lang hoofdsponsor van de rode leiderstrui. De renners kunnen hun zakken in de supermarkt maar beter vullen met rijsttaartjes en energierepen, want met 3.700 hoogtemeters krijgen ze zware kost voorgeschoteld. Een etappe vol valkuilen, want de afdalingen zijn technisch en verraderlijk. Voer voor een goed klimmende vluchter? Startuur: 12.40 uur Aankomstuur: 17.17 uur

Rit 7: uitgedunde sprint in Cordoba

3 jaar geleden mocht Magnus Cort zijn vuisten ballen in Cordoba na een sprint van een 40-koppig peloton. Toen was de finale bijna een blauwdruk van wat de renners in deze etappe voorgeschoteld krijgen, met de Alto del 14% als ultieme knobbel op zo'n 25 kilometer van de streep. Sprinters die bergop in de penarie zijn gekomen, kunnen de scheve situatie wel nog rechttrekken in de bliksemsnelle afdaling van de Alto 14%. Startuur: 13.10 uur Aankomstuur: 17.20 uur

Rit 8: vluchtersrit met slotpuistje

Een onvervalste vluchtersetappe trapt het 2e Vuelta-weekend op gang. De etappe door het gebergte van Jaen voert de renners rond kilometerpaal 100 naar het hoogste punt van de etappe: de Puerto Mirador de las Palomas (1.229 meter). In de finale wacht tussen een zee van olijfbomen een slotpukkel naar Cazorla met pieken tot 20 procent. Startuur: 13.30 uur Aankomstuur: 17.20 uur

Rit 9: lastige bergetappe naar Granada

Een bergetappe met 4.425 hoogtemeters. Enkel de voorlaatste rit herbergt meer hoogtemeters. Daags voor de rustdag krijgen de klassementsmannen een stevig driegangenmenu voorgeschoteld met de Puerto de El Purche (8,9 km en 7,6%) en een dubbele klauterpartij van de steile Alto de Hazallanas (7,1 km en 9,5%). Die Hazallanas was 9 jaar geleden het strijdtoneel van een duel tussen Contador en Froome in de Ruta del Sol. El Pistolero trok toen aan het langste eind. In deze etappe ligt de finishlijn niet geverfd op de top van de Hazallanas, maar wel 23 kilometer verderop in Granada. Startuur: 12.35 uur Aankomstuur: 17.16 uur

Rit 10: verraderlijke rit door Galicië

Galicië staat in de Vuelta altijd garant voor spektakel. Ook al zijn de bergen er minder hoog dan in andere regio's van Spanje.



In de 10e etappe krult het asfalt al na 12 kilometer naar boven. Een ogenschijnlijk vlakke vallei slaat de brug naar een pittige finale.



De scherprechter, de Alto de Mougas, is 9,9 km lang. Het zwaartepunt ligt in het begin van de klim. Wie boven op de top (20 km voor de finish) de schade beperkt, kan in de afdaling nog het een en ander rechtzetten. Startuur: 13.30 uur Aankomstuur: 17.19 uur

Rit 11: tussendoortje voor de vluchters

In Galicië liggen er altijd hinderlagen en muizenvallen te wachten. En dat is in deze etappe niet anders. Vooral de afdalingen zijn in deze etappe tricky en technisch. De kopmannen zullen aandachtig moeten zijn. Krijgen we een strijd op 2 fronten? Goudzoekers in de vlucht zullen normaal voor de ritzege strijden. Maar ook de klassementsmannen zullen het misschien voelen jeuken op de laatste hindernis van de dag. Een steile puist (8,9% gemiddeld) van 2,9 km. Startuur: 13.30 uur Aankomstuur: 17.21 uur

Rit 12: "gemakkelijke" aankomst bergop

Een korte etappe waarin het voortdurend op en af gaat. De slotklim naar het skistation Manzaneda is zeker niet de zwaarste klauterpartij in deze Vuelta, integendeel zelfs. Op een piekje van 12 procent na klimmen de renners nooit in de dubbele cijfers. Gesneden koek voor een goed klimmende vluchter? Startuur: 14.10 uur Aankomstuur: 17.22 uur

Rit 13: belangrijke afspraak voor klassementsmannen

Waar de grote kanonnen daags voordien hun kruit nog droog kunnen houden, zullen ze in deze etappe wel vol aan de bak moeten. De slotklim, de Puerto de Ancares, is een vies beest, die de nodige verwensingen en vloeken over zich heen zal krijgen. Vooral omdat het begin van de klim vals plat is gevolgd door een muur van 5 kilometer. De percentages kruipen dan niet meer onder de 10 procent.

Startuur: 12.55 uur Aankomstuur: 17.17 uur

Rit 14: langste etappe met eindeloze klim

Daags voor de beestachtige Cuitu Negru krijgt het Vuelta-peloton een marathonetappe van ruim 200 kilometer voor de wielen geschoven. Aangezien deze etappe gesandwicht zitten tussen 2 examens voor de klassementstenoren, krijgen de vrijbuiters een kans om op schattenjacht te gaan. De finale klim lijkt met 22,8 kilometer eindeloos. Maar gelukkig tonen de stijgingspercentages (4,5% gemiddeld) medelijden met de renners. Startuur: 12.25 uur Aankomstuur: 17.16 uur

Rit 15: finish op monster in Asturië

De etappe naar Cuitu Negru zal veel renners angst inboezemen. De dubbele beklimming van de Alto de la Colladiella is een aperitief dat al in de benen zal kruipen.



De slotklim Cuitu Negru is een onding dat piekt tot 24 procent. Vooral de laatste klimkilometers zullen voor "espectaculo" zorgen. Wie zakt door het ijs? Startuur: 13.51 uur Aankomstuur: 17.20 uur

Rit 16: aankomst op Lagos de Covadonga

Een gevaarlijke etappe voor renners die de rustdag niet al te best verteerd hebben. De slotklim naar Lagos de Covadonga is een naam als een klok in de Vuelta. 3 jaar geleden reed Primoz Roglic er de tegenstand op een hoopje, hij legde toen de fundamenten voor zijn 3e eindzege. Het puffen en zwoegen wordt aan de streep wel beloond met een zicht op de oogverblindende meren van Covadonga.



Startuur: 12.50 uur Aankomstuur: 17.18 uur

Rit 17: laatste sprintersfestival

De kansen op een massasprint zijn op 1 hand te tellen in deze Vuelta.



Aangezien de slotetappe geen criterium is door de straten van Madrid, ligt in deze rit de finish voor de pure sprinters.



In de eerste wedstrijdhelft duiken 2 klimmetjes op, maar de sprintersploegen zullen er alles aan doen om de boel samen te houden. Startuur: 14.10 uur Aankomstuur: 17.22 uur

Rit 18: aanvallers of uitgedund peloton

In het wielergekke Baskenland zullen de betere klimmers onder de sprinters een kaars branden. Maar zo diep in de Vuelta op dit glooiende parcours lijkt deze etappe een gloriedag te worden voor een vluchter. De klassementsmannen zullen zich niet in de debatten mengen, want hen wacht nog een cruciaal drieluik. Startuur: 13.05 uur Aankomstuur: 17.19 uur

Rit 19: begin van cruciaal drieluik

"Deze etappe is zo goed als vlak tot de slotklim", zegt parcoursbouwer Fernando Escartin. Maar een blik op het profiel leert ons dat vlak in Spanje een andere betekenis heeft dan bij ons. De slotklim is niet van de poes: 8,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%. Startuur: 13.15 uur Aankomstuur: 17.19 uur

Rit 20: koninginnenrit met 7 beklimmingen

De zwaarste etappe programmeren op de voorlaatste dag. Bij de Vuelta-organisatie hebben ze niet veel medelijden met de renners. Voor de steile slotklim wachten er liefst 6 lekkernijen die aan de ribben zullen kleven.



De hoofdschotel ligt aan het eind met de Picon Blanco, bekend uit de Ronde van Burgos. Met pieken tot 18% en een knikje van 17% net voor de streep zal de slotklim voor vuurwerk zorgen.

Startuur: 13.00 uur Aankomstuur: 17.17 uur

Rit 21: slottijdrit in Madrid