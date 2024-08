De voetbal rolt weer in Europa: wanneer gaan de buitenlandse competities van start?

wo 14 augustus 2024 18:10

In de Jupiler Pro League zijn ze al aan de 4e speeldag toe, maar ook in het buitenland zit de zomerpauze er stilaan op. Wanneer gaan de belangrijkste buitenlandse competities precies van start? Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Premier League

Manchester United was afgelopen weekend al aan zet in de Community Shield tegen stadsgenoot City, maar ook voor de andere Engelse ploegen is het weer tijd voor het echte werk. United opent vrijdag het nieuwe seizoen van de Premier League tegen Fulham.

La Liga

In Spanje hebben ze minder geduld dan in Engeland. Morgen mag Athletic Club voor eigen publiek La Liga 2024/2025 op gang trappen tegen Getafe. En in het land van de Europese kampioen volstaat één match niet op de openingsdag, dus komen ook Real Betis en Girona al in actie.

Serie A

Inter schreef vorig seizoen zijn 20e Italiaanse titel op zijn palmares. De landskampioen krijgt zaterdag dan ook de eer om het nieuwe seizoen te openen op het veld van Genoa.

Ligue 1

Kylian Mbappé is er niet meer bij, maar dat verandert niets aan de ambities van PSG. Een 11e landstitel in 13 jaar is een van de vanzelfsprekende doelen van de Parijzenaars. Ze openen op vrijdag de jacht tegen Le Havre.

Bundesliga