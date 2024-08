Pas 10 minuten voor start ging het fout: Doom doet verhaal van gemiste aflossing - "Het scheurde toen helemaal"

ma 12 augustus 2024 17:44

Er gebeurde meer in de schaduw dan in de spotlights voor Alexander Doom in Parijs. De Olympische Spelen moesten de kers op zijn knalseizoen zijn, maar een blessure stuurde alles in de war. Al scheelde het blijkbaar niet veel of we hadden Doom alsnog te zien gekregen in de finale van de 4x400 meter. "Pas in de opwarming ging het mis", doet hij voor het eerst zijn verhaal.

Het waren niet de gedroomde Olympische Spelen voor Alexander Doom.

Hij beleefde een sensationeel seizoen, maar in het Stade de France moest hij zijn olympische droom al opbergen nog voor die eigenlijk begonnen was. In de halve finale van de 400 meter staakte hij de strijd abrupt door een blessure aan zijn adductor.

Even was er nog hoop dat de snelste Belgische man op de 400 meter deel zou kunnen nemen aan de aflossing, maar ook bij de Belgian Tornados kregen we hem niet meer te zien.

Met kiné en medicatie heb ik het scheurtje onder controle proberen te houden. Alexander Doom

Al was dat blijkbaar allemaal maar "last-minute".



"Ik heb er echt nog alles aan gedaan om toch mee te lopen. Zelfs de opwarming heb ik nog meegedaan, maar daar scheurde mijn adductor in de laatste 10 minuten plots helemaal door", doet Doom zijn verhaal.

"Ik had dus al een klein scheurtje opgelopen tijdens mijn halve finale, maar met kiné en medicatie hebben we het onder controle willen houden om toch nog deel te kunnen nemen aan de 4x400. Jammer genoeg is dat niet gelukt." Zo kreeg de Belg een dubbele klap te verwerken. "De Spelen waren nochtans heel belangrijk voor mij", legt hij uit. "Ik heb dus ook nog geprobeerd om tot de laatste snik mijn steentje bij te dragen bij het aflossingsteam, want we wisten dat we kans maakten op een medaille."

