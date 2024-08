Nog maar eens 4e - Belgian Tornados krijgen geen olympische bekroning: "Maar degout is minder groot dan in Tokio"

De Belgian Tornados zijn opnieuw op de 4e plaats geëindigd in de finale van de 4x400 meter. De Belgische estafetteploeg - zonder Alexander Doom - deed het uitstekend, maar kon nooit echt een hand leggen op een medaille. Net als in 2008, 2016 en 2021 eindigden ze 4e. Kleine troostprijs: de Belgen liepen een nationaal record in een waanzinnig snelle finale.

Doom was niet fit. "Hij heeft nog mee opgewarmd, maar het mocht helaas niet zijn. En toch sta ik hier met een ander gevoel, met meer dankbaarheid naar mijn teamgenoten. Ook naar Jonathan (Borlée) en Julien (Watrin), die hier in de tribunes zitten."

"In Japan was het een enorme teleurstelling. Hier wisten we dat het zonder Alexander moeilijk zou zijn. Maar dat we dit toch realiseren in deze geweldige sfeer ... Dan is het meer bitterzoet."

We wisten dat het zonder Alexander Doom moeilijk zou zijn. Maar dat we dit toch realiseren in deze geweldige sfeer. Dan is het meer bitterzoet.

Voor Kevin Borlée was dit het einde van een tijdperk. "Het was vandaag niet evident", zei hij met een krop in zijn keel. "Ik wilde vooral genieten en alles in me opnemen."

"We wisten dat een drietal landen buiten bereik zouden liggen, maar we hebben de bijna perfecte race gelopen. We zaten altijd rond de 4e plek en we probeerden aan te haken, maar dit zijn de Spelen."

"We hebben onszelf niets te verwijten. We hebben geprobeerd om de Belgische kleuren zo goed mogelijk te verdedigen en we mogen trots zijn op deze ploeg", besloot een Borlée in tranen.