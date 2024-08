Faith Kipyegon schrijft geschiedenis met derde olympische titel op de 1.500 meter

Op de laatste olympische atletiekavond in het Stade de France is Faith Kipyegon toegetreden tot een select kransje. Na goud in Rio en Tokio snelde de Keniaanse ook in Parijs naar de winst op de 1.500 meter. Drie olympische titels op een pistenummer, niemand deed het de wereldrecordhoudster ooit voor. Ook op de 800 meter was er Keniaans succes voor Emmanuel Wanyonyi, in de op twee na snelste tijd ooit.