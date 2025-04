"Perfecte wedstrijd" van Chloé Herbiet, tranen van geluk bij Juliette Thomas

Ze hadden er allebei gedroomd, maar ze hebben hun droom ook werkelijk gemaakt op de halve marathon van de European Running Championships in Leuven. "Alles verliep perfect", verwoordde winnares Chloé Herbiet. Nummer 2 Juliette Thomas weende tranen van geluk: "Dit had ik nooit gedacht."

Chloé Herbiet kon niet geloven dat ze ging winnen. "Ik heb er geen woorden voor", reageerde de 26-jarige enkele minuten na haar EK-goud. "Voor eigen volk in eigen land Europees kampioen worden zorgt voor heel veel emoties."



Haar wedstrijdplan werkte perfect: "Ik wist dat ik actief moest zijn. Diane van Es stak erbovenuit, Juliette Thomas zat op mijn niveau of was ietsje beter. Ik wist dat ik actief moest zijn, moest aanvallen om mijn tegenstanders te vermoeien. Maar natuurlijk wel met nog iets in de benen voor het einde."



"Alles is perfect verlopen", glunderde ze. "Hoewel ik pas zeker was van de winst, toen ik door het finishlint liep. Want ik kon het niet geloven. Ik bleef maar omkijken."



"We waren met zijn drieën weg, ik lanceerde een laatste aanval op de klim. Ik speelde alles of niets. Ik zag Van Es afhaken en dat gaf me een boost. Ik wist dat ik moest volhouden. De laatste kilometers waren heel zwaar. Ik was bang dat ze me nog zouden terugpakken."



Herbiet maakte lastige maanden door. Ze moest geblesseerd opgeven in de olympische marathon van Parijs en stopte in februari de samenwerking met haar coach. "Sinds eind januari was het heel moeilijk. Maar ik hield me sterk: mijn doel was dit EK, met of zonder coach."



"Vandaag heb ik alles gegeven, ik wist dat mijn beloning zou volgen. Ik ben een atlete, ik hou van lopen, in deze wedstrijd toonde ik me helemaal bevrijd."

Tranen bij Thomas: "Dit had ik gisteren nooit geloofd"

Ook Juliette Thomas kon niet geloven dat ze de nummer 2 van Europa is. "Had je mij dit gisteren gezegd, had ik dat nooit geloofd", vertelde ze aan onze man, waarna de tranen kwamen.



"Dit is een droom die uitkomt. Ik ben heel, heel tevreden."



Ook zij was niet op haar gemak in de laatste rechte lijn: "Ik was behoorlijk gestresseerd, want ik kreeg het almaar zwaarder. Ik was bang dat de derde mij nog zou inhalen."



"Maar met alle extra motivatie van de talrijke supporters heb ik het gehaald."

