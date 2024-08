Vullen de Tornados vanavond het laatste gaatje op hun palmares? Enkel een olympische medaille ontbreekt nog

De Belgian Tornados hebben een palmares om u tegen te zeggen. Sinds 2008 stonden ze zo goed als altijd in de finale van de grote toernooien.



Hun indrukwekkende parcours begon op de Olympische Spelen in Peking met een 4e plaats. Sindsdien liepen ze overal naar een medaille of een dichte ereplaats.



Het enige wat nog ontbreekt, is dus een olympische medaille. In Londen (2012) werden de Tornados 5e. In Rio (2016) en Tokio (2021) strandden ze net naast het podium.



Lukt het de Tornados om daar vanavond verandering in te brengen? Om 21.00 uur beginnen ze eraan.