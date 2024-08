Belgian Tornados maken zich weinig zorgen om Alexander Doom: "We hebben vertrouwen in de medische staf"

De blessurezorgen rond Alexander Doom betekenen mogelijk ook een flinke aderlating voor de Belgian Tornados, die vrijdag de reeksen van de 4x400 meter lopen. Met of zonder de Belgische recordhouder, het kan de medaillekansen van de Belgen kraken of maken. Toch blijven zijn teamgenoten er rustig bij. "Alexander zal er alles aan doen om erbij te zijn."

"We zitten hier in hetzelfde appartement. Volgens mij gaat het goed, maar we praten daar niet voortdurend over. We moeten er vertrouwen in hebben en positief blijven. Alexander zal er alles aan doen om erbij te zijn."

"Het is bijzonder jammer, vooral voor hem", klinkt het bij Robin Vandenbemden. "De medische staf levert uitstekend werk, Alexander blijft er net als zijn coach Philip Gilson heel kalm bij. We moeten vertrouwen hebben in het team. Ik maak me op dit moment geen zorgen."

Met nog zo'n 100 meter te gaan in zijn halve finale ging het dinsdagavond fout voor Alexander Doom . Een verkrampte adductor dwong hem zijn strijd te staken. Weg was zijn finaledroom, maar ook voor de Belgian Tornados was het schrikken.

Ook bij Christian Iguacel is er nog geen grote ongerustheid. "De Tornados maken echt wel kans op een medaille en dan wil je natuurlijk het sterkst mogelijke team zetten." "We hebben nu even een kleine tegenslag, maar het medische team en de kinesisten zullen er alles aan doen, zodat we toch met het sterkste team kunnen starten."

"Ik denk dat ook zonder "Alex" een medaille mogelijk is. De VS steekt er natuurlijk bovenuit, maar tussen de tweede en de zesde plaats kan het heel dicht op elkaar zitten. Dan kan het afhangen van tactiek en daar is Jacques (Borlée, red.) een expert in."

""Alex" is de snelste Belg momenteel, dus dat maakt natuurlijk een verschil. Maar het is estafette, één loper kan niet alles bepalen. De anderen moeten dan maar gewoon sneller lopen."

Ook Vandenbemden wil niet aan doemscenario's denken. "Zonder Doom zullen we iets trager zijn, maar dan moeten we onze strategie aanpassen. Maar op dit moment denken we daar niet aan." "De coach is daar misschien wel mee bezig, maar wij zijn relaxed. We hebben vertrouwen in de medische staf. In onze hoofden zal hij de finale lopen." "Zonder "Alex" maakt natuurlijk altijd een verschil, maar hij is nog niet out, hé. We zijn met acht uitstekende atleten en iedereen is gemotiveerd. Zelfs als Doom het niet haalt, hoeft dat geen probleem te zijn."

Ook de Belgian Cheetahs zijn niet vrij van kopzorgen. Cynthia Bolingo in topvorm kan een enorme troef zijn voor de estafetteploeg, maar ze oogde niet fit in de reeksen en werd roemloos uitgeschakeld.



Het is dan ook maar de vraag of coach Carole Bam nog op Bolingo rekent. Camille Laus blijft erin geloven. "Het gaat goed met Cynthia. Ze is aan het herstellen van haar 400 meter. Ik denk dat ze klaar zal zijn als Carole haar in het team zet."

"Als Cynthia haar beste niveau haalt, dan maakt ze natuurlijk een zeer groot verschil. Maar we hebben veel goede atletes in het team. Ze zijn in vorm, dat hebben ze ook al getoond op deze Spelen. We hebben er vertrouwen in, wat er ook gebeurt."