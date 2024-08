Van "nauwelijks last" tot "een operatie vereisen": de vele gezichten van de pubalgie die Alexander Doom nekte

Brute pech voor Alexander Doom. In zijn halve finale op de 400 meter leek de Belgische loper goed op weg naar een plekje in de finale, tot hij plots naar de lies greep. Zijn pubalgie verergerde en maakt zo een einde aan zijn (individuele?) Spelen. "Onze taak is om hem maximaal te laten trainen, maar binnen de tolerantiegrenzen van zijn lichaam", aldus BOIC-hoofdarts Johan Bellemans.