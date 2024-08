VIDEO - Anticlimax voor geblesseerde Alexander Doom op de 400 meter: "Dit is super zuur, ik heb hier 3 jaar voor gewerkt"

Vallen de Olympische Spelen van Alexander Doom helemaal in het water? Onze landgenoot deed vanavond een gooi naar een finaleplaats op de 400 meter, maar gaf tijdens de race geblesseerd op. Doom had eerder al aangegeven dat hij kampte met de nodige kwaaltjes. "Ik heb weinig woorden op dit moment", aldus Doom, die vrijdag en zaterdag nog hoopt te lopen met de Tornados.

Na zijn knalprestaties de voorbije maanden werd er heel veel verwacht van Alexander Doom op de 400 meter in Parijs, maar de Europese kampioen en de wereldkampioen indoor zal individueel alleszins niet kunnen schitteren.



Toen de grimassende Roeselarenaar in derde positie lag met de laatste rechte lijn in zicht, moest hij de strijd staken. De gevreesde pubalgie was de spelbreker.



"Dit is super zuur. Je werkt hier drie jaar voor en om er dan op deze manier uit te gaan, is gewoon kut. Ik heb niet veel woorden op dit moment", klinkt het teleurgesteld bij Doom.