Exit voor Belgische atletes op de 400 meter horden, titelverdediger Ingebrigtsen grijpt naast medaille op 1.500 meter

di 6 augustus 2024 20:40

Geen olympische finale op de 400 meter voor Alexander Doom. De Europese kampioen viel in de halve finales helaas geblesseerd uit. Ook op de 400 meter horden zal er geen Belg in de finale staan. Naomi Van den Broeck, Hanne Claes en Paulien Couckuyt sneuvelden in de halve finales. Op de 1.500 meter was er een verrassing van formaat: Cole Hocker pakte goud en titelverdediger Jakob Ingebrigtsen viel zowaar naast het podium. Ook op de 200 meter was er Amerikaans succes met een duidelijke zege voor Gabrielle Thomas.

Een bijzonder zure avond voor Alexander Doom. Na zijn indoor wereldtitel in Glasgow en Europese triomf in Rome was een olympische finale in Parijs het volgende doel in zijn indrukwekkend jaar, maar Doom kon zijn kansen niet verdedigen.



Bij het ingaan van de laatste bocht lag hij nog op koers voor een finaleplaats, maar de pijnlijke pubalgie speelde te fel op en Doom moest de strijd staken. Een persoonlijk drama, maar mogelijk ook een flinke aderlating voor de Belgian Tornados. Vrijdag staan de reeksen van de 4x400 meter al op het menu.

Geen finale voor Belgische hordeloopsters

Drie Belgische atletes in de halve finales van de 400 meter horden, dat was nog nooit eerder gebeurd. Een plek in de finale was zoals verwacht wel te hoog gegrepen voor Naomi Van den Broeck, Hanne Claes en Paulien Couckuyt. Van den Broeck pakte opnieuw uit met haar kenmerkende eindsprint en schoof zo in de slotmeters nog op naar de zesde plek, in 54"94.



"De wedstrijd was 50 meter te kort. Ik heb nog weinig ervaring op dit nummer en ik liet me wat meeslepen in het enthousiasme en de nervositeit. Daardoor heb ik opnieuw niet 100 procent kunnen lopen zoals ik wou." "Ik ben ervan overtuigd dat mijn toekomst op de 400 meter horden ligt. Ik heb hierop nog maar zes wedstrijden gelopen en ben al in de halve finales van de Spelen geraakt. Een duidelijk teken dat dit is wat ik moet doen."

Ook Hanne Claes strandde in de halve finales op haar laatste grote toernooi. Ze ging als derde de laatste rechte lijn in, maar verloor dan haar ritme en werd uiteindelijk achtste in 55"96.

"Ik ben heel blij dat ik erbij was en tot in de halve finales ben geraakt. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die mij gesteund hebben. Het publiek was ook ongelofelijk, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zo'n sfeer, dat was echt een kippenvelmoment. Het was een heel mooie ervaring."



Paulien Couckuyt greep in Tokio net naast de finale. Ook nu strandde ze in de halve finales, maar als vijfde in 54"64 zette ze wel een seizoensbeste neer. "Voor mij voelt het ook als een persoonlijk record aan, zeker na wat er vorig jaar is gebeurd (Couckuyt moest zwaar revalideren, nadat ze eind 2022 haar kruisband gescheurd had, red)."

Ik heb keigoed gerevalideerd en wat ik nu laat zien is gewoon supermooi. Ik ben blij dat ik dit gevecht gewonnen heb. Paulien Couckuyt

"Voor mij is dat linkerbeen nog altijd maar 95 procent, omdat daar een stuk hamstring uitgenomen is om in mijn knie te zetten. Het voelt nog niet helemaal normaal."

"Ik heb keigoed gerevalideerd en ik heb een keigoed team rond mij, dus we hebben dat wel zo goed mogelijk geoptimaliseerd. Wat ik nu laat zien is gewoon supermooi. Ik ben heel blij dat ik dit gevecht gewonnen heb."

Koude douche voor Ingebrigtsen, Thomas heerst op 200 meter

Een schokgolf ging door het Stade de France tijdens de ontknopig van de 1.500m-finale. Jakob Ingebrigtsen had er rondenlang op kop een harde wedstrijd van gemaakt, maar de Noorse titelverdediger ging helemaal onderuit in een waanzinnige ontknoping. In de binnenbaan pakte Cole Hocker in de slotmeters nog uit met een splijtende versnelling. De Amerikaan veroverde zo verrassend het goud in 3'27"65, een olympisch record. Wereldkampioen Josh Kerr werd tweede en het brons ging met Yared Nuguse ook naar de VS.



Ingebrigtsen bleef als vierde met lege handen achter. Een nieuwe klap voor de Noor, nadat hij op de WK's in Eugene en Boedapest de voorbije twee jaar ook naast de titel gegrepen had.

Geen dubbel voor Julien Alfred op de 200 meter. Na haar triomf op de 100 meter moest de atlete uit Saint-Lucia nu vrede nemen met zilver. De Amerikaanse Gabrielle Thomas was duidelijk te sterk in 21"83. Haar landgenote Brittany Brown pakte het brons.



De finale van de 3.000 meter steeple werd aan een moordend tempo gelopen en draaide uit op prangend duel tussen de Oegandese titelverdedigster Peruth Chemutai en de Bahreinse wereldkampioene Winfred Yavi.



Yavi had het meeste reserve en won in 8'52"76, ook al een olympisch record. Voor de diep ontgoochelde Chemutai werd het zilver, de Keniaanse Faith Cherotich pakte brons.

In het verspringen onderstreepte Miltiadis Tentoglou nogmaals zijn alleenheerschappij. Met 8,48 meter sprong de Griek naar zijn tweede olympische titel op een rij. Zilver ging naar de Jamaicaan Wayne Pinnock, brons naar de Italiaan Mattia Furlani.



Het hamerslingeren draaide net als op het WK in Boedapest vorig jaar uit op een dubbel Canadees feestje. Na Ethan Katzberg bij de mannen pakte ook Camryn Rogers goud bij de vrouwen, met een worp van 76,97 meter. De Amerikaanse Annette Echikunwoke werd tweede, de Chinese Jie Zhao veroverde het brons.

Belgen op dinsdag 6 augustus 19.35 uur Alexander Doom 400 meter: out in halve finales (opgave) 20.17 uur Hanne Claes 400 meter horden: out in halve finales - 8e in 55"96 20.27 uur Paulien Couckuyt 400 meter horden: out in halve finales - 5e in 54"64 20.07 uur Naomi Van den Broeck 400 meter horden: out in halve finales - 6e in 54"94