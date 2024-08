Naast Alexander Doom weet ook Jan Vertonghen hoe ellendig pubalgie kan zijn: "Zelfs niezen deed pijn voor mij"

di 6 augustus 2024 16:27

Sneltrein Alexander Doom blijft kwakkelen met een blessure in de aanloop naar zijn halve finale op de 400 meter. In Paris By Night haalde Karl Vannieuwkerke het thema aan met Elodie Ouédraogo en Jan Vertonghen. Zij konden ons geruststellen: pubalgie is geen reden tot ongerustheid, al is het een vervelend beestje: "Zelf na mijn operatie in 2009 heb ik er nog steeds last van."

De gouden momenten voor Alexander Doom sluipen dichterbij.



Europees kampioen outdoor én wereldkampioen indoor op de 400 meter is hij al, nu gaat de Roeselaarse spurtbom all-in voor de olympische titel op datzelfde nummer.



Te beginnen met de halve finale vanavond om 19.35 uur. Al loopt de voorbereiding van Doom niet compleet vlekkeloos.



"Ik heb wel aardig last van mijn pubalgie", vertelde hij gisteren nog na de mixed relays.

Pubalgie is de verzamelnaam voor problemen op en rond het schaambeen. Elodie Ouédraogo

Maar wat is dat nu precies, pubalgie?



Elodie Ouédraogo sprong even bij als kennisdeskundige aan de tafel van Karl in Paris By Night.



"Pubalgie is de verzamelnaam voor problemen op en rond het schaambeen. Meestal is de oorzaak een onevenwicht in de spieren", legt ze helder uit.



"Dat kan gaan over een hamstringtekort of te zwakke buikspieren. Je ziet dan vaak dat atleten ontstekingen aan de adductoren ontwikkelen, ook wel adductoren tendinopathie genoemd."

Geniepige blessure

Naast Elodie knikte Jan Vertonghen bevestigend mee. Ook het lichaam van de voormalige Rode Duivel kreeg al te maken met pubalgie.



"Ik kan ervan meespreken. In 2009 ben ik daarvoor geopereerd, maar ik heb er altijd last van blijven hebben", doet de Anderlechtspeler zijn verhaal.



"Als ik twee weken stil lig, stijft alles gewoon op als ik weer in actie kom."



Het is een blessure die blijkbaar vaker voorkomt dan de meesten denken.



"Bij elke ploeg waar ik speelde in mijn carrière, waren er per seizoen zeker drie gevallen van pubalgie", gaat sterke Jan verder.



Zelf niezen doet pijn als je sukkelt met pubalgie. Jan Vertonghen

"De blessure is niet eenvoudig om mee om te gaan. Je voelt de pijn, maar stelt de operatie altijd maar weer uit omdat je denkt dat het beter zal worden."



En net in dat straatje van eeuwige twijfel is Doom misschien wel beland, denkt Vertonghen.



"Eigenlijk doet bijna alles pijn. Zelf niezen en naar het toilet gaan (lacht)."

Geen paniek in de tent

Moeten we ons dan zorgen maken over Doom en zijn medaillekansen?



"Nee", klinkt Elodie overtuigd. "Als je zag hoe hij op het voorbije EK Charles Dobson versloeg terwijl hij ook al last had, zie ik dat wel goed komen."



"Alexander moet nu vooral de blessure onder controle houden en zijn lichaam goed opwarmen voor de nummers. Alles goed losmaken, dus."



"Naast het veld heeft Team Belgium trouwens ook een uitstekende medische ploeg rond zich. Plezant is het niet, maar dit is geen reden tot paniek", sluit de voormalige spurtbom af.