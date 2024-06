Tevredenheid in het Belgische kamp na het EK atletiek: "Zeer goeie generale repetitie voor Parijs"

do 13 juni 2024 07:47

Alexander Doom is dé man van dit EK met 2x goud: 400 individueel en 400 aflossing.

Met 6 medailles, waarvan 3 gouden, mag België terugblikken op een van de succesvolste EK's atletiek. Topsportcoördinator Rutger Smith ziet dat de sterren goed staan voor Parijs. "De estafettes kunnen de aanzet zijn tot fantastische Spelen."

Op de allerlaatste avond kon België zijn aantal medailles op het EK atletiek nog verdubbelen van 3 naar 6: 3 keer goud (Nafi Thiam, Alexander Doom en de Belgian Tornados), 1 keer zilver (Jochem Vermeulen) en 2 keer brons ( Noor Vidts en de Belgian Cheetahs). "Wat een fantastische avond", komt Rutger Smith, topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen, eerst nog terug op het toetje. "3 medailles, maar het hadden er zomaar meer kunnen zijn. Over het algemeen hebben we hier super gepresteerd. Niet alleen deze avond, maar het hele toernooi." "We kunnen spreken van een zeer goeie generale repetitie voor Parijs. Veel atleten hebben ofwel de olympische limiet gelopen of hebben een goeie zaak gedaan voor de olympische ranking." "Ik denk dan ook dat we een recordaantal atleten zullen uitsturen, zeker in vergelijking met Tokio. Dat is mooi om te zien."

Medaillestand EK atletiek goud zilver brons totaal 1. Italië 11 9 4 24 2. Frankrijk 4 5 7 16 3. Groot-Brittannië 4 4 5 13 4. Noorwegen 4 2 1 7 5. Zwitserland 4 1 4 9 6. Nederland 3 4 5 12 7. België 3 1 2 6 8. Spanje 2 3 3 8 9. Polen 2 2 2 6 10. Ierland 2 2 0 4

Wie zijn de Belgische kanshebbers in Parijs?

Smith denkt dat de medaillewinnaars in Rome ook de grootste Belgische kanshebbers zijn in Parijs. "Je hebt natuurlijk Nafi, maar ook Noor staat er heel erg goed op. Dan heb je nog de 4x400 meter met een ontketende Doom. Misschien kan die individueel ook iets doen. En in Manchester zag ik ook Bashir (Abdi) weer heel sterk lopen." "Medailles kun je niet bestellen, maar dat zouden onze hoofdrolspelers moeten worden. Met hopelijk verrassingen, zoals ook op dit toernooi." Smith verwijst dan onder meer naar Jochem Vermeulen, die zichzelf oversteeg met zilver op de 1500 meter. "Hij had al een paar mooie races gelopen dit jaar. De halve fond is nochtans een moeilijke afstand."

Op de gemengde estafette hadden we eigenlijk een medaille ingecalculeerd. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Rutger Smith (topsportcoördinator Atletiek Vlaanderen)

De topsportcoördinator heeft ook oog voor enkele net-nietprestaties. "Ik denk dan aan Ruben Verheyden op diezelfde 1500 meter. Het zat allemaal zo dichtbij. Het is zuur voor hem, maar hij kan revanche nemen in Parijs."

"Er was ook al de 4e plaats op de gemengde estafette op dag 1. Dat was een medaille die een beetje was ingecalculeerd, al kun je dat eigenlijk niet doen. Zo makkelijk gaat het niet." " Michael Obasuyi was ook supersterk op de 110 meter horden. Hij maakt helaas een foutje op de eerste horde en komt na een geweldige inhaalrace net tekort." "Dan is er ook nog Thomas Carmoy en zijn 4e plaats. Op meer was niet echt gerekend, maar als je eenmaal in die strijd zit, wil je meer. Hij zag er sterk uit." "Tot slot hebben ook de twee teams van de 4x100 meter heel sterk gelopen. Bij de mannen hoefde er maar iets te gebeuren bij de concurrentie en ze konden opschuiven naar het brons. Ze hebben ook een mooie progressie gemaakt in vergelijking met het vorige EK."

Keuzes maken in Parijs? "Estafettes geven iedereen een boost"