LIVE: Zege betekent promotie (en titel?), maar La Louvière toont weinig drang naar voren tegen Lommel

Ferme prestatie?

La Louvière heeft zijn lot volledig in eigen handen. Bij winst promoveert het naar de Jupiler Pro League, wat toch opmerkelijk zou zijn. 12 maanden geleden promoveerde het nog uit eerste nationale, het derde niveau in het Belgische voetbal.



De vorm is er zeker, want La Louvière is nu al negen matchen op rij ongeslagen. Tegenstander van vanavond is Lommel, dat in de lage middenmoot vertoeft en enkel nog voor de eer voetbalt vanavond.