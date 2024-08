Coach Rachid Meziane zag "veel teleurstelling en frustratie" bij zijn Belgian Cats: "We waren te naïef"

De Belgian Cats hebben Parijs verlaten zonder medaille op zak. Ook in de troostfinale tegen Australië moesten de Belgische basketbalvrouwen het hoofd buigen na een thriller. "Offensief presteerden we wel naar onze standaard , maar defensief misten we intensiteit.", analyseerde bondscoach Rachid Meziane.

"Ik had een beetje de indruk dat we de grinta misten waardoor we bergen kunnen beklimmen. Die was er in de halve finale nog wel", opende bondscoach Rachid Meziane zijn analyse van het verlies tegen Australië.

"Defensief speelden we niet zoals het zou moeten. In veel acties waren we te naïef, we vergaten om de shotters van Australië te blocken ... In het laatste deel van de wedstrijd waren we in veel taken niet zo sterk."

En zo grepen de Belgian Cats naast het brons. "Het was niet het wedstrijdverhaal dat we graag wilden schrijven. Vooral in de tweede helft waren er momenten waarop we het slechter onder controle hadden."

"Er is veel teleurstelling en frustratie omdat we er zo dicht bij waren. Ook al hebben we geschiedenis geschreven om voor het eerst een halve finale op de Spelen te halen, dat mogen we niet vergeten."