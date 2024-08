"Dit komt nog harder binnen dan Tokio": Belgian Cats ontroostbaar na gemiste medaille

"Dit komt heel hard aan."

Met tranen in de ogen verscheen Elise Ramette in de interviewzone. Dat prinses Elisabeth enkele minuten eerder nog voor troost had proberen zorgen in de kleedkamer? Dat was maar een kleine pleister op de wonde.

De harde realiteit is dat de Cats zonder medaille terugkeren naar België, ondanks twee kansen.

"En dat doet pijn", baalde Ramette. "We zijn wel blijven vechten, maar het mocht niet zijn. Fysiek en mentaal was het een zware match. Zeker omdat onze vorige zo laat op de avond was."