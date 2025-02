Week van de waarheid voor de Belgian Lions richting het EK: "We moeten het donderdag afmaken"

"Wij spelen niet om te verliezen. We willen tonen dat we van iedereen kunnen winnen, ook zondag tegen Spanje.”

De Lions wonnen in Slovakije en hebben zo een rechtstreeks voordeel. "Dat een kleine nederlaag ook kan volstaan? Dat is niet de juiste mentaliteit."

"Als we spelen zoals vorig jaar tegen hen, dan hebben we een grote kans om een goeie wedstrijd te spelen."

"Ik heb er heel veel vertrouwen in", stelt Ismael Bako, "maar we mogen Slovakije ook niet onderschatten."

Donderdag is de belangrijkste match. Tegen Slovakije willen we helemaal zeker zijn.

"Donderdag is de belangrijkste match. Dan willen we helemaal zeker zijn. Dat zou zondag tegen Spanje ook ruimte geven voor andere jongens om misschien eens wat meer te spelen.”

"Donderdag tegen Slovakije willen we winnen", verzekert ook Manu Lecomte. "We willen 40 minuten het beste van onszelf geven en de kwalificatie veiligstellen."

"We verwachten niets minder dan de zege", klinkt Vrenz Bleijenbergh vol vertrouwen.

"We moeten ons al in de eerste match kwalificeren. De focus is alleszins heel groot. Iedereen is hier met hetzelfde doel en we zijn er allemaal klaar voor."

"Ik kan slechts één ding zeggen: we moeten winnen", bevestigt Thijs De Ridder. "We zijn er allemaal mee bezig en de groep hangt goed aan elkaar."

"We moeten het afmaken in de eerste match zodat we zondag niet hoeven af te zien tegen Spanje."

Zo zouden de Lions zich kunnen spiegelen aan de Cats. "We mogen zeker trots zijn op hen en we willen hetzelfde doen als zij. Zij zijn wereldtop en dat willen wij ook zijn."