Gebroken hart voor Belgian Cats in Parijs na verloren match om brons tegen Australië

Hartzeer voor de Belgian Cats. Na de gemiste kans op een olympische finale grepen de Belgische basketvrouwen nu ook naast brons tegen Australië in een nieuwe thriller. Géén medaille en ultieme bekroning dus voor de Cats. Wat zal dit pijn doen.

Hoe snel konden de Belgian Cats de knop omdraaien na die mokerslag in de halve finales tegen Frankrijk? Dat was de hamvraag voor de match om brons tegen Australië, dat tijdens zijn halve finale tegen Team USA al het vizier gericht had op deze wedstrijd.

Het antwoord op die vraag volgde snel: de knop wás omgedraaid. Een ijzersterke Antonia Delaere, die geen seconde rust kreeg vandaag, zette al vroeg de toon met twee driepunters en ook de immer betrouwbare Emma Meesseman was meteen op de afspraak.

In een gelijkopgaande 1e helft was er helaas ook een negatieve constante: de Cats kregen maar geen grip op de sterke Australische center Ezi Magbegor, die de hele wedstrijd lang een gesel zou blijven voor de Belgische defensie en uiteindelijk 30 punten zou maken. Het verschil bij de rust was miniem: 36-37.