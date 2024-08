Met hechtingen naar goud! Thiam haalde haar knie open met spikes: "Als ik mijn spier had geraakt, was het voorbij"

Bij haar gestruikel in de afsluitende 800 meter was het al even spannend, maar de olympische titel van Nafi Thiam kwam blijkbaar al bij het verspringen in gevaar. Bij haar laatste sprong haalde ze met haar spikes haar linkerknie open. Hechtingen moesten reddingen brengen. "Maar zonder verdoving, omdat dat de spieren kan verlammen", neemt Thiam je nog eens mee naar het prangende moment.