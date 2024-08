"Taylor Swift zou selfies aan haar moeten vragen": ook buitenlandse pers onder de indruk van "GOAT" Nafi Thiam

Niemand kan nog om Nafi Thiam heen. In Parijs kroonde onze landgenote zich voor de derde keer tot olympisch kampioen op de zevenkamp. Al 8 jaar is ze de meest veelzijdige atlete op deze aardbol, maar pas nu lijkt Thiam ook buiten België erkenning te krijgen. Een bloemlezing van de internationale lofzang.

"Dan hebben we het natuurlijk over Nafi Thiam, want goud is nu eenmaal haar kleur. Het was haar kleur in Rio 2016, Tokio 2020 en - voor een ongekende derde keer - hing het ook in Parijs 2024 rond haar nek. Ze is echt een fenomeen, een alleskunner, de koningin van de zevenkamp."

"Alleen de grootste zevenkampkoningin kon onze Johnson-Thompson het olympische goud ontzeggen ...", opende The Daily Mail zijn verslag van "het zenuwslopende duel in de zevenkamp."

Nafi Thiam kleurt deze morgen alle voorpagina's in ons land, maar ook ver buiten de Belgische landsgrenzen kijken ze met open mond naar de drievoudige olympische goudenmedaillewinnares. Vooral in Groot-Brittannië - het land van haar eeuwige rivaal Katarina Johnson-Thompson - erkennen ze de historische triomf van Thiam.

"Thiam is een absoluut fenomeen. Als ze Amerikaans was, zou ze een van de beroemdste atleten ter wereld zijn. Taylor Swift zou haar selfies vragen, oorlogsschepen zouden naar haar vernoemd worden en tieners die TikToks van zichzelf posten zouden roepen: "Slay! Slay! Slaaay!"

Eenzelfde geluid weerklonk bij de BBC , dat onze landgenote tot "GOAT" omdoopte, ook The Sun noemde Thiam "een ware sensatie" en The Guardian zou zowaar Taylor Swift in de lofzang betrekken.

De prestatie van Thiam bleef ook in het olympische gastland Frankrijk niet onopgemerkt.



Hoewel er geen Fransen meestreden voor de medailles in de zevenkamp, ruimde het chauvinisme toch plaats voor wat Belgisch briljant.



"Geschiedenis heeft de Belgische geschreven", klonk het in L'Équipe over Thiam. "Een historische hattrick in het hartje van Parijs. Na Rio en Tokio was er ook succes in het Stade de France."



Le Monde noemde onze landgenote dan weer "een monument".

"Nafi Thiam is voor de Belgische atletiek wat Léon Marchand is voor het Franse zwemmen", maakte de Franse krant de symbolische vergelijking met de Franse chouchou en veelwinnaar in het zwembad.



In Nederland kroonde de NOS onze landgenote ook nog tot "de koningin van de zevenkamp, die nu op eenzame hoogte staat."



Eindelijk ook elders erkenning voor wat wij al lang wisten.