John "Hey mom, I made it" Heymans: "Dude, ik ben 11e van de wereld! Dat is zot"

John Heymans speelde aanvankelijk verstoppertje, schoof op 2 kilometer van het einde naar voren en werd uiteindelijk 11e in de finale van de 5.000 meter.

"Tactisch heb ik fantastisch gelopen", klopte hij zichzelf op de borst. "Ik zat keigoed geplaatst en 2 ronden voor het einde begonnen ze keihard te spurten. Ik heb nog niet dat niveau."

"Isaac wel", doelde hij op Isaac Kimeli, 8e in de finale. "Die uitslag is echt crazy. Maar ik ben zelf ook keiblij, hé."

"Ik weet waar ik aan moet werken. Al die gasten lopen onder de 12'50". Ik niet, nog niet. Als zij beginnen aan die laatste 800 meter, dan hebben ze nog meer reserve dan ik."

"Ik kan hen nog niet verslaan, dat kan je niet verwachten. Op 800 meter van de finish zegt mijn brein dat het sneller moet, maar mijn benen willen niet lopen."

"Als je ziet wie ik achter me laat: dat zijn zotte gasten", bleef Heymans uitleggen, al moest hij daarna even nadenken over wat hij nog wilde zeggen.

"Ik word 13e. Of 11e? 11e van de wereld. Dat is zot. Dude, van alle mensen in de wereld die de 5 kilometer lopen, ben ik 11e. Dat is zot."