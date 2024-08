"Dat kleine beetje extra ontbreekt": atleten die piekten naar het EK, lijken in mindere vorm op de Spelen

do 8 augustus 2024 17:28

Élodie Ouédraogo in Paris by Night.

"Mijn vorm is onwaarschijnlijk." De piek van John Heymans naar de Olympische Spelen werpt zijn vruchten af. In tegenstelling tot andere atleten, die eerder op de top van hun kunnen leken op het EK begin juni. "Je merkt dat atleten die daar heel goed waren, het een beetje moeilijk hebben op de Spelen. Dat is belangrijk om aan te halen, met maar 7-8 weken tussen EK en Spelen", haalde Élodie Ouédraogo aan in Paris by Night.

Dat kleine beetje extra ontbreekt bij atleten die top waren op het EK. Élodie Ouédraogo

"Atleten die op het EK top waren, zijn nog wel goed. Alleen ontbreekt net dat kleine beetje extra. Het is geen dramatisch verschil, ook al zeggen mensen dan dat het slecht was omdat ze eruit gaan in de eerste ronde."

Dat ziet Ouédraogo zelf anders. "Ik volg atletiek een heel jaar en zie veel atleten hier op hun niveau presteren."

John Heymans piekte perfect naar deze Spelen.

John Heymans als inspirator