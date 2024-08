Belgische sprankels: Heymans en Kimeli stunten naar finaleplek van 5.000 m, Crestan domineert op 800 m

wo 7 augustus 2024 13:09

Een ochtendsessies met Belgische sprankels in Parijs. Er staan twee landgenoten in de finale van de 5.000 meter. Zowel John Heymans als Isaac Kimeli verraste met een sterke 3e plek in hun reeks. Eliott Crestan ging door op dat elan en domineerde in zijn 800 meter. Minder straf nieuws was weggelegd voor hoogspringer Thomas Carmoy en de overige Belgen.



"Dit is echt gestoord!"

De blijdschap op de gezichten van John Heymans en Isaac Kimeli spreekt boekdelen. Op de 5.000 meter pakten de Belgen uit met een kleine stunt door zich in hun reeksen als 3e te plaatsen voor de finale.

Heymans deed dat dankzij "een perfect uitgevoerd wedstrijdplan" in 14'08"33, Kimeli toonde zich fris als een hoentje met een tijd van 13'52"18.

Dat goede voorbeeld volgde Eliott Crestan op de 800 meter.

De beste Belgische loper op dat nummer vertrok vanaf baan 1 in reeks 1. Een getal dat Crestan ook niet meer zou loslaten.

Van start tot finish liep onze landgenoot aan de leiding. Hij keek geregeld over zijn schouder en domineerde. Gecontroleerd kwam hij over de finish in 1'45"51, de 8e tijd van alle deelnemers. Dat belooft voor zijn halve finale.

Tibo De Smet en Pieter Sisk probeerden zich ook vooraan te moeien in hun reeksen, maar kwamen tekort na 800 meter. Vooral Sisk baalt, "want het scheelt slechts 4 tienden en ik werd de pas afgesneden". Beide Belgen moeten naar de herkansingen.

Tussen al het loopgeweld door probeerde Thomas Carmoy zich te plaatsen voor de olympische finale in het hoogspringen.

Carmoy opende vlot op 2,15 meter. 5 centimeter hoger had hij twee pogingen nodig. Tot slot eindigde zijn avontuur op 2,24 meter, omdat hij door zijn enkel ging bij zijn eerste poging. Zo staat hij niet in de finale, in tegenstelling tot olympische kampioenen Tamberi en Barsham.

Al had dat laatste nog wat voeten in de aarde. Tamberi sukkelde vlak voor de Spelen met nierstenen en voelde zich duidelijk nog niet topfit. Zijn Qatarese concullega werd plots opgeschrikt door een kramp in zijn kuit. Gelukkig zonder drastische gevolgen.

Elise Vanderelst mocht de ochtendsessie afronden voor Team Belgium op de herkansingen van de 1.500 meter. Een plek in de top 3 was het doel, maar al snel zou duidelijk worden dat het te hoog gegrepen was. Vanderelst viel na twee snelle slotronden terug naar plek 7 en is uitgeschakeld.