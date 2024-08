John Heymans, de bevlogen bio-ingenieur die dankzij ChatGPT in de olympische finale staat: "Het is gestoord"

wo 7 augustus 2024 13:13

John Heymans is een man van zijn woord, zoveel is duidelijk. De 5.000 meter-loper beloofde twee jaar geleden voor een olympische finale te gaan en kijk: woensdag heeft hij dat kunstje geflikt door 3e te worden in de reeksen. "Ik heb tijdens de race naar mijn supporters gezwaaid, want in het begin was het te makkelijk", vertelt hij met veel branie aan Sporza.

Het verhaal van John Heymans is op zijn minst apart te noemen. De nu 26-jarige loper begon pas op zijn 18e met atletiek en koos na zijn studies bio-ingenieur voor een voltijds profbestaan. En wat Heymans ook doet: hij doet het met volle overgave en overtuiging, op zijn eigen manier. "Twee jaar geleden, na mijn studies, was mijn droom om voor de Spelen te gaan. Mijn entourage moedigde me aan, maar wie mij niet kende, dacht: "Die is zot"", vertelt Heymans enthousiast aan Sporza. Om zijn olympische droom waar te maken, deed Heymans onder meer een beroep op ChatGPT. Met behulp van de AI-toepassing berekende hij op welke manier hij de grootste kans had om zich te kwalificeren voor Parijs 2024.

En kijk: begin dit jaar liep Heymans in Boston de olympische limiet, waarbij hij ook nog het Belgisch record verpulverde. En typerend: John Heymans toonde zich meteen ambitieus. "Ik zei tegen mijn coach: "Nu ik gekwalificeerd ben, ga ik niet gewoon deelnemen. Ik wil hoger mikken. Ik ga voor de finale."" Woensdag loste hij die belofte in, na een sterke race waarin hij knap 3e werd. Zelfs tijdens de wedstrijd had hij al tijd om te genieten. "Mijn supporters zitten daar allemaal, in het rood. Ik heb tijdens de race naar hen gezwaaid, omdat het in het begin te makkelijk was", lacht hij.

Heymans leek inderdaad nog overschot te hebben. "Ik had nog zoveel energie!", beaamt hij. "Mijn vorm is onwaarschijnlijk. Ik heb niet gepiekt naar het EK, maar naar de Spelen. En dat zie je. Dit is echt gestoord." "Mijn tactiek? Ssshht", zwijgt hij. "Ik wil die nog kunnen toepassen op het WK volgend jaar. Maar je hebt het gezien: ik ben 3e geëindigd. En makkelijk, hé. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel overschot zou hebben." Wat kan er nog in de finale? "Kijk, iedereen is beperkt door zijn genetica. Ik heb niet de genen om medailleniveau te halen. Maar ik presteer wel op het maximale van mijn niveau en dat is het enige wat ik kan verwachten. Ik ga het mooiste moment van mijn leven beleven. Echt gestoord."