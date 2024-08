Teleurgestelde Robbe Ghys doet zijn beklag over strenge startregel: "Kost me mijn olympische droom"

ma 5 augustus 2024 18:31

Geen ploegenachtervolging voor Robbe Ghys en dus ook geen vervolg van de Olympische Spelen in zijn favoriete ploegkoers. De strenge startregels dwongen hem in een onderdeel dat hij al 4 jaar niet meer afgewerkt had. "Ik kan niet onder stoelen of banken steken dat de ploegenachtervolging me voor een deel nekt."

Het allerhoogste toneel in Parijs verlaten zonder er in actie gekomen te zijn. Pistier Robbe Ghys ging niet licht over zijn exit op de Olympische Spelen. “Het was misschien wel een van de lastigste beslissingen die ik ooit heb genomen. Stiekem zat die er wel wat aan te komen", bekende Ghys. "Een kleine blessure verhinderde me de voorbije dagen om op topniveau te trainen, het waren turbulente laatste weken.”

"De training gisteren was heel confronterend, waarop ik zelf naar de coaches ben gestapt om te zeggen dat ik er zelf niet meer in geloofde. Toen hebben ze van bovenaf beslist om me uit de selectie te halen.”

"Verschrikkelijke" olympische regels

Door de olympische regelgeving moeten baanwielrenners die in de andere duurnummers (de ploegkoers en het omnium) willen starten, ook de ploegenachtervolging afwerken. Op andere grote toernooien is dat niet het geval. “Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar ik kan niet onder stoelen of banken steken dat die ploegenachtervolging me voor een deel nekt.” “Na de Tour heb ik drie dagen rust gehad, daarna begonnen de explosieve en zware trainingen al op de ploegenachtervolgingsfiets. Maar er was geen tijd meer om te wachten, dat hebben we samen beslist. Dat verpest nu mijn olympische droom.”

Door de verschrikkelijke regel die iemand bedacht heeft, was het niet mogelijk om vandaag te sparen richting de ploegkoers. Robbe Ghys

Het was geen optie om vandaag te sparen en in te zetten in de ploegkoers? “Door de verschrikkelijke regel die iemand bedacht heeft, was dat niet mogelijk. Vandaag niet starten betekent in de rest van de week ook geen toernooi mogen rijden.”

“Voor mij had dat perfect gekund, zoals op alle andere events. Maar op de Spelen is dat opeens beperkt. Fabio Van den Bossche zal mij normaal gezien vervangen in de ploegkoers, hij is in topvorm en mikt eerst nog op het omnium.”

Robbe Ghys reed vorige maand de Tour uit in dienst van Alpecin-Deceuninck.

Al vier jaar geen ploegenachtervolging gereden

Ghys reed de Tour vorige maand uit tot in Nice. “Ik denk niet dat dat een wereld van verschil zou gemaakt hebben om er eerder uit te stappen." "De ploegenachtervolging is een discipline die ik al vier jaar niet meer gereden heb, dat is het probleem. Mijn werkgever is Alpecin-Deceuninck, zij trekken aan het langste eind", aldus Ghys.

Hoe verliepen de laatste 24 uur voor de Belg, sinds hij naar de coaches stapte? “Ik ben iemand die uit emotie al eens kan uitbarsten. Met de jaren heb ik dat meer en meer onder controle gekregen."

We hebben nog een psycholoog ingeschakeld met het oog om me gewoon startklaar te krijgen. Robbe Ghys