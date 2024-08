Belgische achtervolgingsploeg heeft olympisch diploma beet dankzij straf Belgisch record

Het ambitieus Belgisch achtervolgingsproject bereikte een eerste hoogtepunt door zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Het viertal mocht zelf de kwalificaties openen.

Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Noah Vandenbranden en Fabio Van den Bossche waren niet in Parijs als toeristen. Ze pakten uit met een heel knappe race.

Ze schommelden lang rond het schema van hun Belgisch record. In de laatste kilometer konden de 4 mannen nog sneller.

Ze zetten een heel mooie 3'47"232 neer. Dat is ruim 4 seconden sneller hun vorige besttijd.

Het was snel duidelijk dat het volstond voor een plek in de 'eerste' ronde (top 8). Duitsland en Canada waren te traag. Zo is het olympisch diploma alvast binnen. Het werd een 7e plek in de kwalificaties.

Morgen rijden ze de eerste ronde. Enkel de top 4 van vandaag (Australië, Groot-Brittannië, Denemarken en Italië) maakt kans op goud. De anderen kunnen nog brons pakken en bikkelen om de ereplaatsen.